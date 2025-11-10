Sport

În plin proces de divorț, soția unui star de la Manchester United a apărut nud, la malul mării

Aflată pe cale să divorțeze, partenera unui fotbalist de la Manchester United a făcut furori în spațiul virtual. S-a fotografiat fără haine, pe plajă.
Alexa Serdan
10.11.2025 | 13:31
In plin proces de divort sotia unui star de la Manchester United a aparut nud la malul marii
ULTIMA ORĂ
Annekee Molenaar și Matthijs de Ligt divorțează la un an de la nuntă. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Annekee Molenaar, soția unui star de la Manchester United, a stârnit vâlvă în mediul online. Blondina care este în plin proces de divorț de fundașul central Matthijs de Ligt a apărut nud. Imaginea spectaculoasă a fost realizată la malul mării.

Soția unui star de la Manchester United a apărut nud

Sunt împreună de 8 ani și căsătoriți de doar un an, însă deja au apărut zvonuri că nu mai formează un cuplu. Frumoasa blondină Annekee Molenaar e pe cale să divorțeze de bărbatul care i-a fost alături în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

Tânăra de 26 de ani s-ar afla în plin proces de divorț de Matthijs de Ligt, fotbalist la Manchester United. Având în vedere aceste speculații, care nu au fost confirmate până acum de cei doi, au început să apară fotografii incendiare.

Recent, soția fundașului central a făcut furori în spațiul virtual. Aceasta a renunțat la haine și la inhibiții și s-a fotografiat fără niciun fel de obiect vestimentar. Poza inedită a fost imortalizată pe plajă, lăsând loc de interpretări.

ADVERTISEMENT
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit....
Digi24.ro
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi

În această imagine Annekee Molenaar își acoperă trupul gol cu brațele. Imaginea este destul de neclară și editată într-un stil polaroid, fiind realizată de la distanță. Soția lui Matthijs de Ligt se afla în vacanță, într-o destinație exotică.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat...
Digisport.ro
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"

Matthijs de Ligt și partenera sa, la un pas de separare

„Poftă de soare”, este descrierea pe care a lăsat-o Annekee Molenaar, în dreptul fotografiei incendiare de pe Instagram. Mulți s-au așteptat să fie taxată de renumita platformă de socializare, dar se pare că nu s-a întâmplat asta.

Cu toate acestea, internauții au fost curioși să afle ce se întâmplă între frumoasa blondină și jucătorul de fotbal. În schimb, urmăritorii influenceriței originare din Olanda au putut observa că au dispărut pozele cu Matthijs de Ligt.

ADVERTISEMENT

„Ce s-a întâmplat între tine și Matthijs de Ligt, „Pentru că s-au căsătorit și poate că divorțul nu s-a terminat încă? Până atunci ea poate continua să-i folosească numele de familie”. 

„Divorțezi pe bune?”, „Nu cred, uită-te la numele ei”, sunt câteva dintre comentariile primite de soția starului de la Manchester United, pe rețelele de socializare, unde este urmărită de peste 410.000 de persoane.

Annekee Molenaar s-a fotografiat nud, la plajă
Annekee Molenaar, poză nud, pe plajă. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

De ce divorțează starul de la Manchester United de soția sa

Potrivit sportal.rs, influencerița și jucătorul de fotbal au luat decizia să ia o pauză. Motivul pentru care au ajuns la această concluzie este unul neclar, însă se pare că ar fi vorba de mai multe neînțelegeri între cei doi parteneri de viață.

Sursa citată mai arată faptul că, Annekee Molenaar are un stil de viață „spiritualist”, care nu ar fi pe placul sportivului. Cu toate acestea, cuplul a petrecut 8 ani împreună, blondina fiindu-i alături fotbalistului în toate etapele carierei sale.

În momentul de față, Matthijs de Ligt se concentrează pe fotbal. Jucătorul a semnat cu Manchester United în anul 2024, după ce a fost transferat de la Bayern Munchen în schimbul sumei de 45 de milioane de euro.

Până acum a adunat 53 de meciuri și a marcat două goluri. De asemenea, anterior a jucat pentru Ajax, echipă care l-a lansat în fotbalul mare. În plus, a trecut pe la Juventus. Are o cotă de piață de 38 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e...
Fanatik
Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e o situaţie penibilă! Sunt cimitirele pline de oameni de neînlocuit”
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o...
Fanatik
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Adio, Rădoi! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat demisia pentru a 6-a oară în...
Fanatik
Adio, Rădoi! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat demisia pentru a 6-a oară în 10 luni! Mihai Rotaru, conferinţă de presă la ora 14:00
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar fi vinovat pentru decăderea unei echipe din România: 'Și-a băgat cineva coada!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!