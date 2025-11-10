În plin proces de divorț, soția unui star de la Manchester United a apărut nud, la malul mării

ADVERTISEMENT

Annekee Molenaar, soția unui star de la Manchester United, a stârnit vâlvă în mediul online. Blondina care este în plin proces de divorț de fundașul central Matthijs de Ligt a apărut nud. Imaginea spectaculoasă a fost realizată la malul mării.

Soția unui star de la Manchester United a apărut nud

Sunt împreună de 8 ani și căsătoriți de doar un an, însă deja au apărut zvonuri că nu mai formează un cuplu. Frumoasa blondină Annekee Molenaar e pe cale să divorțeze de bărbatul care i-a fost alături în ultima vreme.

Tânăra de 26 de ani s-ar afla în plin proces de divorț de Matthijs de Ligt, fotbalist la Manchester United. Având în vedere aceste speculații, care nu au fost confirmate până acum de cei doi, au început să apară fotografii incendiare.

Recent, soția fundașului central a făcut furori în spațiul virtual. Aceasta a renunțat la haine și la inhibiții și s-a fotografiat fără niciun fel de obiect vestimentar. Poza inedită a fost imortalizată pe plajă, lăsând loc de interpretări.

În această imagine Annekee Molenaar își acoperă trupul gol cu brațele. Imaginea este destul de neclară și editată într-un stil polaroid, fiind realizată de la distanță. Soția lui Matthijs de Ligt se afla în vacanță, într-o destinație exotică.

Matthijs de Ligt și partenera sa, la un pas de separare

„Poftă de soare”, este descrierea pe care a lăsat-o Annekee Molenaar, în dreptul fotografiei incendiare de pe Instagram. Mulți s-au așteptat să fie taxată de renumita platformă de socializare, dar se pare că nu s-a întâmplat asta.

Cu toate acestea, internauții au fost curioși să afle ce se întâmplă între frumoasa blondină și jucătorul de fotbal. În schimb, urmăritorii influenceriței originare din Olanda au putut observa că au dispărut pozele cu Matthijs de Ligt.

„Ce s-a întâmplat între tine și Matthijs de Ligt”, „Pentru că s-au căsătorit și poate că divorțul nu s-a terminat încă? Până atunci ea poate continua să-i folosească numele de familie”.

„Divorțezi pe bune?”, „Nu cred, uită-te la numele ei”, sunt câteva dintre comentariile primite de soția starului de la , pe rețelele de socializare, unde este urmărită de peste 410.000 de persoane.

De ce divorțează starul de la Manchester United de soția sa

Potrivit influencerița și jucătorul de fotbal au luat decizia să ia o pauză. Motivul pentru care au ajuns la această concluzie este unul neclar, însă se pare că ar fi vorba de mai multe neînțelegeri între cei doi parteneri de viață.

Sursa citată mai arată faptul că, Annekee Molenaar are un stil de viață „spiritualist”, care nu ar fi pe placul sportivului. Cu toate acestea, cuplul a petrecut 8 ani împreună, blondina fiindu-i alături fotbalistului în toate etapele carierei sale.

În momentul de față, se concentrează pe fotbal. Jucătorul a semnat cu Manchester United în anul 2024, după ce a fost transferat de la Bayern Munchen în schimbul sumei de 45 de milioane de euro.

Până acum a adunat 53 de meciuri și a marcat două goluri. De asemenea, anterior a jucat pentru Ajax, echipă care l-a lansat în fotbalul mare. În plus, a trecut pe la Juventus. Are o cotă de piață de 38 de milioane de euro, conform .