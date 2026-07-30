În plin război cu fanii, CSA Steaua și-a schimbat numele! Sub ce denumire va evolua în noul sezon din Liga 2

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CSA Steaua a scos recent la vânzare abonamentele pentru noul sezon din Liga 2, dar și-a înfuriat suporterii. Chiar și în aceste condiții, clubul a luat o decizie importantă: și-a schimbat denumirea. Sub ce nume va evolua echipa lui Daniel Oprița în noua stagiune din eșalonul secund.

CSA Steaua și-a schimbat numele

Steaua este gata să debuteze în noul sezon din Liga 2 pe 2 august, cu un duel pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Cu câteva zile înainte de acest meci, clubul a pus în vânzare abonamente pentru noua stagiune, dar acțiunea clubului. Acum, echipa din Ghencea a mai luat o decizie importantă, schimbându-și numele de la CSA Steaua la Steaua București.

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FC Bihor și CSM Reșița se află și ele pe această listă din cadrul deciziilor luate de Comitetului Executiv al FRF de la ședința din data de 28 iulie. „Aprobă cu unanimitate de voturi solicitările de participare în competiții sub denumirea unei mărci, respectiv CSA Steaua cu marca Steaua București, ACSF Oradea cu marca FC Bihor Oradea și ACSM Reșița cu CSM Reșița”, se arată pe site-ul

Marea problemă a Stelei înainte de meciul cu CSM Slatina

Steaua se confruntă cu mai multe probleme înainte de startul noului sezon, iar una dintre ele vizează direct meciul cu CSM Slatina. Conform , pe data de 20 mai 2026, steliștii au primit interdicție din partea FIFA la înregistrarea de fotbaliști noi. Până în acest moment, „militarii” nu au putut înregistra transferurile celor 10 jucători noi făcute în această vară, motiv pentru care Daniel Oprița se află în situația de a trimite la primul duel din noul sezon din Liga 2.

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De unde a pornit această problemă

Sancțiunea primită își are originile într-o situație de la începutul anului 2024. Mai exact, Steaua îl aducea atunci pe David Andrei Leon, în vârstă de 16 ani la momentul respectiv, de la Petrolul Ploiești. În provincie, el se afla sub statut de amator, iar în momentul în care a făcut pasul la formația din Capitală a primit primul contract de profesionist.

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Deoarece nu împlinise încă 18 ani, pentru transferul său trebuia să se achite acea grilă de formare la nivel internațional. Suma totală pe care Steaua trebuia să o achite se ridica la aproximativ 45.000 de euro, din care 3.000 de lei mergeau către Petrolul, iar restul trebuia să se împartă între cei de la Ismaning și TSV Munchen, echipele din Germania care l-au crescut anterior. Steaua nu s-a achitat însă de suma respectivă, iar cele două cluburi germane au sesizat FIFA, ajungându-se astfel la situația din prezent.