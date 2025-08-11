În plin război cu Gigi Becali, Dan Șucu dă o lovitură fabuloasă! Încasează 20 de milioane de euro!

pe piața transferurilor. Genoa îl vinde pe Koni De Winter la AC Milan, pe o sumă uriașă. Grifonii vor încasa nu mai puțin de 20 de milioane de euro în schimbul fundașului belgian. Cluburile au ajuns deja la un acord.

Genoa vinde pe 20 de milioane de euro la AC Milan! Anunțul lui Fabrizio Romano

a mutat timid în această perioadă de mercato, însă e foarte aproape să încaseze 20 de milioane de euro. Grifonii au acceptat propunerea venită de la Milano și mai este nevoie doar ca De Winter să își dea acordul pentru ca mutarea să se concretizeze.

Fundașul belgian a fost om de bază la Genoa în stagiunea precedentă. AC Milan l-a vândut pe Malick Thiaw la Newcastle, dar rossonerii s-au mișcat rapid și au găsit un înlocuitor. De Winter e cotat de site-urile de specialitate la 22 de milioane de euro.

„Koni De Winter, transfer iminent la AC Milan

AC Milan și Genoa au ajuns la un acord verbal pentru transferul fundașului belgian, fiind obținut și acordul jucătorului.

Pachetul financiar se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, iar cluburile pun la punct ultimele detalii înainte de a da undă verde vizitei medicale, programată la Milano la începutul săptămânii viitoare. De Winter urmează să semneze un contract pe termen lung cu formația rossoneră”, a scris jurnalistul italian Fabrizio Romano pe contul său de Twitter.

Genoa, pe plus în această perioadă de mercato

, primește astfel o veste excelentă. Genoa i-a mai vândut, în această vară, pe Honest Ahanor la Atalanta și Albert Gudmundsson la Fiorentina, iar clubul e pe plus cu nu mai puțin de 32 de milioane de euro.

Mai mult, Genoa nu a cheltuit nici măcar un euro pe transferuri. Grifonii au adus doar jucători liberi de contract. Se pare că strategia clubului este de a economisi cât mai mulți bani, întrucât situația economică nu e una excelentă.