În plin război cu Gigi Becali, Dan Șucu dă o lovitură fabuloasă! Încasează 20 de milioane de euro!

Dan Șucu vinde pe 20 de milioane de euro! Un gigant din Serie A, gata să arunce cu banii pe jucătorul omului de afaceri.
11.08.2025 | 16:53
In plin razboi cu Gigi Becali Dan Sucu da o lovitura fabuloasa Incaseaza 20 de milioane de euro
Dan Șucu dă o adevărată lovitură pe piața transferurilor. Genoa îl vinde pe Koni De Winter la AC Milan, pe o sumă uriașă. Grifonii vor încasa nu mai puțin de 20 de milioane de euro în schimbul fundașului belgian. Cluburile au ajuns deja la un acord.

Genoa vinde pe 20 de milioane de euro la AC Milan! Anunțul lui Fabrizio Romano

Genoa, echipa lui Dan Șucu, a mutat timid în această perioadă de mercato, însă e foarte aproape să încaseze 20 de milioane de euro. Grifonii au acceptat propunerea venită de la Milano și mai este nevoie doar ca De Winter să își dea acordul pentru ca mutarea să se concretizeze.

Fundașul belgian a fost om de bază la Genoa în stagiunea precedentă. AC Milan l-a vândut pe Malick Thiaw la Newcastle, dar rossonerii s-au mișcat rapid și au găsit un înlocuitor. De Winter e cotat de site-urile de specialitate la 22 de milioane de euro.

„Koni De Winter, transfer iminent la AC Milan

AC Milan și Genoa au ajuns la un acord verbal pentru transferul fundașului belgian, fiind obținut și acordul jucătorului.

Pachetul financiar se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, iar cluburile pun la punct ultimele detalii înainte de a da undă verde vizitei medicale, programată la Milano la începutul săptămânii viitoare. De Winter urmează să semneze un contract pe termen lung cu formația rossoneră”, a scris jurnalistul italian Fabrizio Romano pe contul său de Twitter.

Genoa, pe plus în această perioadă de mercato

Dan Șucu, care se află în momentul de față într-un adevărat război cu Gigi Becali, patronul de la FCSB, primește astfel o veste excelentă. Genoa i-a mai vândut, în această vară, pe Honest Ahanor la Atalanta și Albert Gudmundsson la Fiorentina, iar clubul e pe plus cu nu mai puțin de 32 de milioane de euro.

