În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial

Naționala Iranului a decis să naturalizeze un fotbalist de 29 de ani, cu rădăcini în țara bunicilor săi, care a fost antrenat în acest sezon de un tehnician român
Catalin Oprea
23.03.2026 | 12:50
Dennis Eckert Ayensa va reprezenta Iranul FOTO X
Fiul unui germano-iranian, fotbalist într-un campionat important din Europa, a făcut o alegere neașteptată. În plin război Iran versus SUA&Israel, el a decis să reprezinte echipa națională a perșilor, antrenată de Amir Ghalenoei.

Neamțul Eckert a decis să joace pentru Iran

Dennis Eckert Ayensa (29 ani) a avut o selecție pentru echipa națională a Germaniei U19. Acum, fostul internațional german a fost convocat în lotul Iranului și este așteptat să debuteze în meciurile amicale împotriva Nigeriei (27 martie) și Costa Rica (31 martie). Ambele meciuri urmează să aibă loc în Turcia, pe stadionul din Antalya.

„Eckert a fost invitat la cantonament și i se va oferi oportunitatea de a juca în tricoul echipei naționale a Iranului după ce va primi permisele necesare FIFA„, a anunțat Federația Iraniană de Fotbal într-un comunicat.

Ayensa, a cărei mătușă este actrița iraniană Anahita Dargahi (1,1 milioane de urmăritori pe Instagram), s-a născut la Bonn, în ianuarie 1997. Mama sa este din Galicia (Spania), iar tatăl e neamț, din descendenți iranieni.

Fotbalistul a jucat pentru Germania U19

Eckhert a fost convocat în lotul U19 al Germaniei în noiembrie 2015.  Nu a jucat în victoria cu 3-0 împotriva Suediei, dar două zile mai târziu a fost titular sub antrenorul de atunci, Marcus Sorg, împotriva Lituaniei (1-0).

Partida respectivă a fost singura în care atacantul a purtat tricoul Germaniei. Ekhert a jucat pentru clubul spaniol Celta Vigo și în Germania, la Ingolstadt. Din vara trecută, el evoluează pentru clubul belgian Standard Liège. A marcat de trei ori în 27 de meciuri de campionat până acum în acest sezon. La începutul campionatului el a fost antrenat de Mircea Rednic, dar românul a fost demis.

Iranul vrea la CM dar nu în SUA

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială din Canada, Mexic și SUA în această vară. În Grupa G, perșii ar să joace împotriva Noii Zeelande, Belgiei și Egiptului. Toate cele trei dueluri vor avea loc în SUA (Inglewood și Seattle), dar echipa nu dorește să joace în țara președintelui Donald Trump și a sugerat deja co-gazda Mexicului ca locație alternativă.

Naționala este alcătuită preponderant din fotbaliști care evoluează în campionatul intern, la formații precum Esteghlal, Persepolis, Tractor sau Sepahan. Perșii au și câțiva fotbaliști care joacă în Emirate, țară bombardată de Iran în conflictul armat actual. Vedeta Iranului este atacantul Taremi, fost la Inter Milano, în prezent la Olympiakos.

