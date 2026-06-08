În plin război, Dan Șucu și-a deschis academie de fotbal la doar 300 de kilometri de Iran: „Un parteneriat ce sprijină căutarea de talente”

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Dan Șucu (63 de ani) continuă să se extindă și să investească în fotbal, iar ultima sa mutare a fost înființarea unei academii de fotbal pentru Genoa în Oman. „Grifonii” deja au semnat cu un tânăr jucător și doresc să găsească numeroase tinere talente în zonă, deși țara se află într-o zonă de risc, fiind despărțită de Iran prin strâmtoarea Ormuz, care măsoară aproximativ 40 de kilometri lățime.

Dan Șucu și Genoa au pornit un nou proiect în Oman

iar clubul „rossoblu” privește dincolo de granițe. Conform „Grifonii” au inaugurat o nouă academie de fotbal în Muscat, Oman. Orașul se află la doar câteva sute de kilometri de strâmtoarea Ormuz, care desparte Oman de Iran și unde Statele Unite ale Americii au derulat multiple acțiuni militare în ultimele luni.

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Această academie nu face decât să consolideze relațiile strânse dintre clubul italian și sultanul Peninsulei Arabice. La deschiderea oficială au participat reprezentanți italieni și omanezi, iar din partea clubului lui Dan Șucu a fost prezent Andres Blazquez, directorul general. Colaborarea nu își propune doar dezvoltarea brandului, ci și descoperirea de noi talente. „Grifonii” deja au semnat cu un tânăr fotbalist omanez, care a trecut pe la grupele de juniori ale echipei. Este vorba despre Suhayb Al-Kharusi, mijlocaș ofensiv în vârstă de 20 de ani.

Ce a transmis clubul Genoa

a transmis detalii atât despre acest parteneriat, cât și despre planurile de viitor, printr-un comunicat oficial: „Un parteneriat pentru a sprijini căutarea de talente în țară, prin activități zilnice de scouting care, de-a lungul anilor, au dus și la semnarea contractului cu Suhayb Al-Kharusi.

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Inițiativa își propune, de asemenea, să consolideze relațiile dintre Italia și Oman, promovând noi oportunități de colaborare și dezvoltare. Un parteneriat pentru a consolida relațiile și legăturile comerciale dintre cele două țări. Așa cum am mai spus-o anterior, următoarele deschidere de academii din alte țări vor fi anunțate în lunile următoare”, a transmis clubul „rossoblu”