În plin război, Donald Trump s-a întâlnit cu Messi la Casa Albă și a vorbit despre Ronaldo! Imaginile fac înconjurul lumii. Foto & Video

Deși se confruntă cu multe alte probleme, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Lionel Messi și pe întreaga echipă Inter Miami. Discursul președintelui american a făcut rapid înconjurul lumii
Ciprian Păvăleanu
06.03.2026 | 00:50
Lionel Messi și coechipierii săi au fost primiți de Donald Trump la Casa Albă. Foto: X CBS Sports
Întreg clubul Inter Miami a fost invitat la Casa Albă de Donald Trump pentru a celebra performanța jucătorilor din sezonul trecut, când au reușit să câștige titlul în MLS. Deși la eveniment au fost prezenți și jucători precum Luis Suarez, Lionel Messi a fost clar vedeta. Totuși, Donald Trump l-a adus în discuție și pe Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi a fost primit la Casa Albă de Donald Trump

Așteptarea a luat sfârșit, iar Lionel Messi a fost primit, în sfârșit, la Casa Albă, alături de echipa sa, Inter Miami, pentru a fi celebrați datorită performanței din sezonul trecut de MLS. Clubul argentinianului a adus în fața președintelui atât jucători, cât și persoane din conducere.

Donald Trump i-a felicitat pe toți, însă în centrul atenției a fost octuplul câștigător al „Balonului de Aur”, Lionel Messi. Cu toate acestea, liderul SUA nu s-a putut abține și l-a adus în discuție și pe Cristiano Ronaldo, cu care a avut deja o întâlnire în Biroul Oval și despre care a avut doar cuvinte de laudă.

Ce a spus Donald Trump în discursul său în fața echipei Inter Miami

În discursul său, Donald Trump nu a fost deloc modest și a ținut să evidențieze faptul că este primul președinte al SUA care a reușit să-l aducă pe Lionel Messi la Casa Albă. El a recunoscut că nu știa că argentinianul va fi primit chiar în această zi, însă fiul său, care este un mare fan, a ținut să-i amintească. Președintele american l-a adus în discuție și pe Cristiano Ronaldo, iar referința sa a stârnit râsete în sală.

„Oameni buni, astăzi îi avem invitați pe campionii MLS din 2025, Inter Miami. Bravo vouă! Voi spune ceea ce niciun președinte american nu a mai avut ocazia să spună vreodată: «Bine ai venit la Casa Albă, Lionel Messi!». Fiul meu m-a întrebat: «Tată, știi cine va veni astăzi?» I-am zis: «Nu, am o mulțime de alte probleme pe cap». Așa că mi-a spus: «Messi».

Este un mare fan al tău. Ar trebui să vă întâlniți. Este un mare fan al fotbalului, al tău, dar și al unui alt domn, numit Ronaldo. Cristiano este un băiat foarte bun, un adevărat campion. Amândoi sunteți doi atleți foarte mari și doi oameni care iubesc ceea ce fac și o fac bine. Este o onoare pentru noi! Felicitări tuturor”, a fost discursul lui Donald Trump la Casa Albă în fața jucătorilor și conducerii lui Inter Miami.

