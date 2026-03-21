În plin război, internaționalul Universității Craiova joacă împotriva Iranului! Unde va avea loc meciul

ADVERTISEMENT

Carlos Mora o va părăsi din nou pe Universitatea Craiova pentru a se alătura naționalei Costa Rica în această lună, iar una dintre cele mai așteptate confruntări din program îl va aduce față în față cu selecționata Iranului, într-un turneu amical internațional. Competiția, la care participă Costa Rica, Iran, Nigeria și Iordania, trebuia inițial să aibă loc la Amman, în Iordania, însă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu a fost mutată în Antalya.

Internaționalul Craiovei, față în față cu naționala Iranului în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu

Carlos Mora se întoarce la națională pentru un turneu amical, de această dată disputat ceva mai aproape de România. Chiar dacă conflictul din Orientul Mijlociu a determinat mutarea turneului din Amman în Antalya, naționala Iranului a decis să își respecte programul și să participe la toate meciurile amicale stabilite.

ADVERTISEMENT

Astfel, Costa Rica va juca în primul meci din Antalya contra Iordaniei, pe 27 martie 2026 (ora 15.00), iar patru zile mai târziu, pe 31 martie, se va întâlni chiar cu Iran. Celelalte două confruntări sunt: Iran – Nigeria (27 martie) și Iordania – Nigeria (31 martie).

Tot în această perioadă internațională, Georgia își va pregăti propriile meciuri amicale, iar Anzor Mekvabishvili, mijlocașul Universității Craiova, va face parte din lot. Georgia va întâlni Israel pe 26 martie și Lituania pe 29 martie 2026, ambele jocuri având loc în Tbilisi, pe stadionul Mikheil Meskhi. Aceste partide fac parte din fereastra FIFA de primăvară.

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul României pentru duelul de foc cu Turcia de la baraj

Luna martie este una extrem de importantă pentru fotbalul românesc. Naționala are o șansă uriașă de a ajunge la Campionatul Mondial care se va disputa vara viitoare în Statele Unite, Canada și Mexic. Tricolorii au trecut de faza preliminară și au ajuns la baraj, însă adevăratul test începe abia acum. Primul obstacol este unul extrem de dificil: Turcia, pe stadionul celor de la Beșiktaș, într-o atmosferă infernală.

ADVERTISEMENT

Se anunță un meci complicat. Turcia pornește ca favorită certă, însă fotbalul a demonstrat de nenumărate ori că surprizele sunt posibile. Pentru ca România să ajungă în finala barajului, va fi nevoie de un joc aproape perfect.

„Il Luce" a definitivat lista celor 26 de jucători convocați pentru această dublă decisivă.

ADVERTISEMENT

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile de la baraj:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).