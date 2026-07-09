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În plin scandal de pariuri, Djokovic a marcat pentru CFR Cluj! Gestul făcut după gol. Video

Damjan Djokovic a marcat unicul gol al lui CFR Cluj în meciul amical contra celor de la Karpaty Lvov. Ce gest a făcut mijlocașul implicat într-un scandal uriaș.
Bogdan Mariș
09.07.2026 | 21:18
In plin scandal de pariuri Djokovic a marcat pentru CFR Cluj Gestul facut dupa gol Video
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Ce gest a făcut Damjan Djokovic (36 de ani) după ce a marcat în amicalul CFR Cluj - Karpaty Lvov 1-0. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Damjan Djokovic (36 de ani) este implicat într-un scandal uriaș în România, fiind anchetat de FRF după ce s-au pariat 800.000 de euro pe un cartonaș galben încasat de croat în meciul cu FC Botoșani din decembrie 2025. Djokovic se află în această perioadă în Slovenia, fiind în cantonament alături de CFR Cluj. Cum a reacționat mijlocașul după ce a marcat unicul gol al amicalului cu Karpaty Lvov.

Implicat într-un scandal uriaș, Damjan Djokovic a marcat pentru CFR Cluj. Ce reacție a avut croatul

Antonio Folha nu l-a titularizat pe Damjan Djokovic în amicalul contra ucrainenilor de la Karpaty Lvov. Fotbalistul croat a intrat pe teren în minutul 66 și a preluat banderola de căpitan, iar după scurt timp avea să și înscrie. „Feroviarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri după un fault comis de un adversar, iar Djokovic a fost desemnat să execute.

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Croatul a înscris fără mari emoții și a făcut un mic gest pentru a sărbători reușita, iar apoi s-a îndreptat spre centrul terenului. Djokovic a bătut cuba cu colegii săi și i-a încurajat să nu o lase mai moale până la finalul jocului. Reușita croatului avea să rămână singura a meciului, iar CFR Cluj a obținut o nouă victorie după cea contra lui Neftci Baku (2-1) de pe 2 iulie. Faza poate fi urmărită AICI.

Așadar, mijlocașul nu a părut foarte afectat de scandalul uriaș în care este implicat în România. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate detalii despre dosarul în care Djokovic este anchetat de FRF din cauza faptului că în 2025 s-au pariat 800.000 de euro pe un cartonaș galben pe care fotbalistul l-a primit într-o partidă din SuperLiga pe care CFR Cluj a disputat-o la Botoșani.

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Ce a declarat avocatul lui Damjan Djokovic despre scandalul de pariuri

Sabin Gherdan, avocatul care îl reprezintă pe Damjan Djokovic, a vorbit pe larg într-un interviu pentru FANATIK despre scandalul uriaș în care este implicat experimentatul fotbalist. „Nu are nicio legătură de niciun fel cu acele evenimente. La cum arată lucrurile, pare să fie o înscenare”, a declarat acesta.

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Damjan Djokovic a evoluat pentru prima dată la CFR Cluj în sezonul 2013-2014, sub formă de împrumut de la Bologna, iar în 2017 a semnat definitiv cu „feroviarii”. După 4 ani în care a cucerit 4 titluri de campion, croatul a părăsit-o pe CFR pentru a semna cu Caykur Rizespor, iar după experiențe la Adana Demirspor, Al-Raed, FCSB și Rapid, a revenit în Gruia în 2024.

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