În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător

De ceva vreme este în plin scandal în familie, însă Victoria Beckham își continuă parcursul profesional nestingherită. Fosta componentă a formației Spice Girls a făcut un anunț surprinzător. Cum a fost primit de fani.

Veste mare venită din partea soției lui David Beckham, Victoria

Victoria Beckham este o femeie de afaceri de succes, cu o carieră impresionantă în muzică. A investit în businessurile sale, mai ales în modă, iar acum face o dezvăluire surprinzătoare. Aflată într-un scandal de amploare a uimit.

La scurtă vreme după ce a venit cu o informație surpriză. Soția celebrului fotbalist britanic, David Beckham, a uimit pe toată lumea cu vestea pe care a împărtășit-o cu cei care sunt la curent cu activitatea sa.

E în culmea fericirii pentru că a primit un titlu prestigios, în Franța. Acesta vine din partea Ministerului Culturii și se adresează, în general, persoanelor care s-au remarcat prin creațiile lor în domeniul artistic sau literar.

Astfel, vedetei i s-a înmânat o distincție notabilă, unde a avut aproape câțiva membri din familie. Victoria Beckham beneficiază de Gradul de cavaler, care este primul nivel al Ordinului. Acesta este urmat de cel de ofițer și comandor.

„Sunt atât de onorată să fiu numită Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres de către Ministerul francez al Culturii. Întotdeauna am admirat profund estetica franceză și seriozitatea cu care tratează moda: ca pe o formă de artă.

Așadar, să fii recunoscut aici și îmbrățișat în acest fel este un privilegiu profund – unul care reflectă decenii de angajament și dedicare”, a notat soția lui David Beckham, pe contul personal de Instagram.

Cui îi este recunoscătoare Victoria Beckham

„Sincere mulțumiri Ministrului Culturii francez, Rachida Dati pentru această onoare. Mulțumesc, de asemenea, partenerilor de afaceri care au crezut în mine, în familia mea și în special în David – soțul meu și investitorul original.

Nu aș putea să fiu mai recunoscătoare, voi sunteți totul pentru mine”, a mai adăugat Victoria Beckham, în dreptul unor imagini speciale. Internauții sunt de părere că fosta artistă merită din plin această titulatură.

„Cel mai mare model al meu”, este reacția venită din partea fiicei sale, Harper Beckham. În schimb, oamenii au notat: „Atât de genial, meriți”, „Atât de bine meritat, cea mai frumoasă seară și sărbătoare a voastră”.

În altă ordine de idei, femeia de afaceri nu a dat curs scandalului monstru în care este implicată. Fiul său cel mare a făcut afirmații surprinzătoare. Brooklyn a povestit că . În plus, ar fi interesați numai de contractele de imagine.

Tânărul de 26 de ani traversează o perioadă complicată, îndepărtându-se de familia sa tot mai mult. Acesta aspiră să devină un bucătar faimos în Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, este acuzat că a uitat de avantajele numelui său de familie.