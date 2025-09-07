În plin scandal Vladislav Blănuță, Ucraina fierbe din nou! Șahtior vrea să dea în judecată Federația pentru că l-ar fi dopat pe Mudryk în cantonament

Mykhailo Mudryk, atacantul ucrainean cumpărat de Chelsea în 2023 de la Șahtior Donețk pentru 70 de milioane de euro, , după ce a fost depistat pozitiv la un control antidoping. Acum, fosta sa echipă este pregătită să dea în judecată federația.

Mudryk, depsistat pozitiv la meldonium. De când nu a mai jucat un meci oficial

, când juca pentru Chelsea, iar rezultatul a fost unul pozitiv la substanța meldonium. În iunie 2025, Federația Engleză de Fotbal (FA) l-a acuzat oficial de încălcarea regulilor antidoping, riscând o suspendare de până la patru ani.

Mudryk susține că nu a consumat niciodată intenționat substanțe interzise. El crede că proba sa a fost contaminată. Meldonium este un medicament care îmbunătățește performanța fizică și recuperarea. A fost interzis în sport în 2016, după ce a fost detectat la mai mulți sportivi de top, inclusiv Maria Sharapova.

Mudryk nu a mai jucat pentru Chelsea din noiembrie 2024 și a fost exclus și de la antrenamente. Cazul său este în continuare în investigare, iar sancțiunea finală va depinde de rezultatele audierii. Totuși, în Ucraina este pe cale să înceapă un scandal monstruos, așa cum anunță presa de la Kiev.

Șahtior, gata să dea în judecată Federația. Ce acuze aduce clubul de la Donețk

Conform s, fostul club al lui Mudryk, Șahtior, se pregătește să depună o acțiune în instanță împotriva Federației de Fotbal a Ucrainei, întrucât, în cazul în care Mudryk va primi o suspendare oficială, echipa de la Donețk va pierde bani serioși.

Este vorba de suma negociată în contract cu Chelsea pentru bonusurile suplimentare de 30 de milioane de euro, pe care Șahtior le va primi de la Chelsea. Clubul de la Donețk se pregătește să depună o acțiune în instanță împotriva Federației de Fotbal a Ucrainei, în cazul în care se confirmă că jucătorul a primit substanțele interzise în cantonamentul echipei naționale.