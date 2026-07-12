În plină Cupă Mondială, iubita lui Ronaldo a făcut un gest surpriză pentru soția lui Lionel Messi: ”Este superb!”

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Sunt momente în care rivalitățile din fotbal sunt date la o parte, iar eleganța și respectul dintre jucători și partenerele lor de viață primează. Recent, în plină Cupă Mondială, am asistat la un astfel de episod. Georgina Rodriguez, iubita și viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo, a făcut un gest surpriză pentru soția lui Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

Gestul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo pentru soția lui Messi, chiar în timpul Cupei Mondiale

Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Lionel Messi (39 de ani) sunt două legende ale fotbalului aflate la apus de carieră. Cei doi au luat startul în această vară, în SUA, Mexic și Canada, la probabil ultima lor Cupă Mondială. Rivalitatea dintre portughez și argentinian a fost una care a născut ambiții uriașe în ”sportul rege”. Fiecare dintre cei doi a încercat să se autodepășească, iar acest lucru a fost benefic fotbalului. Ambii au cifre care cu greu vor fi egalate.

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Rivalitatea dintre cei doi ”monștri” de pe dreptunghiul verde nu a fost ”copiată” și de partenerelor lor de viață. De foarte multe ori, au părut că nu țin cont de ”lupta” celor care le stau alături. Ambele originare din America de Sud, Georgina și Antonela s-au complimentat de foarte multe ori prin mesaje în social media. Recent, s-a trecut la un alt nivel.

În plină desfășurare a meciurilor de la Cupa Mondială, un gest în afara terenului a atras atenția a milioane de utilizatori de pe rețelele de socializare. Mai exact, Georgina Rodriguez i-a trimis un cadou special Antonelei Roccuzzo. Mai exact, iubita lui Cristiano Ronaldo i-a dăruit soției lui Lionel Messi o piesă vestimentară din noua sa marcă de îmbrăcăminte numită Mimoa, recent lansată pe piață. Cadoul include o cutie cu diverse produse din colecție.

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Cum a reacționat Antonela față de cadoul primit de la Georgina

nu a rămas datoare după acest gest elegant al partenerei lui Ronaldo. Aceasta a răspuns public mulțumindu-i Georginei printr-un story pe Instagram. ”Îți mulțumesc foarte mult, Georgina. Este absolut superb. Îți doresc tot succesul din lume”, a scris Antonela pe contul ei de socializare.

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¡ALAA, NO ME LO ESPERABA! 🎁😳🔥 Antonela Roccuzzo agradeció en sus historias el regalo que le envió Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. — DIARIO RÉCORD (@record_mexico)

Gestul făcut de soția lui Messi a fost interpretat de mai multe voci din online ca o dovadă de sprijin reciproc între cele două și ca o promovare neașteptată pentru brandul Mimoa. Faptul că Antonela Roccuzzo, care are peste 40 de milioane de următori, distribuie o marcă în stories-urile ei are un impact uriaș.