În pragul Paștelui, angajații șantierului naval din Mangalia nu mai au din ce trăi, iar unii au ajuns în beznă, la propriu: „Am făcut greva foamei”

Situație disperată în Mangalia! Peste 1.000 de oameni sunt în pragul disperării și se află deja în faliment personal: plini de datorii, unii lăsați fără curent electric și cu gândul la a-și lua viețile de la zero în altă parte. FANATIK a aflat prin ce trec oamenii care speră să își primească banii, deși pentru mulți dintre ei a murit până și speranța!

Haosul nu e de ieri, de azi, în cazul salariaților de la șantierul naval din Mangalia, unde operează firma Damen. Necazul a început în anul 2024, când compania a intrat în insolvență, iar azi singura soluție pentru angajații lăsați fără plată de trei luni ar fi o reorganizare completă și preluarea șantierului de către alți investitori.

Dincolo de cifre, în spatele întârzierilor salariale se ascund . Oamenii au ajuns să trăiască din mila altora, s-au împrumutat până peste cap, iar unii dintre ei au ajuns în beznă, la propriu, că n-au mai avut cu ce să achite facturile la energia electrică. FANATIK a stat de vorbă cu Laurențiu Gobeajă, reprezentantul muncitorilor din Mangalia, despre situația care trenează de luni bune.

Aproape de un faliment dramatic

„Salariații sunt nemulțumiți, pe bună dreptate, pentru că de peste trei luni nu și-au mai primit drepturile salariale pentru munca depusă, încă din decembrie. Mai sunt drepturi salariale restante din martie anul trecut, inclusiv cei care au fost disponibilizați au primit doar parțial salarii compensatorii.

Suntem în situația actuală în care ni s-a promis că se va extinde perioada pentru accesarea fondului de garantare de până la 12 luni, că se va da un memorandum de guvern și o hotărâre pentru modificarea normelor de aplicare, însă acest lucru trenează de foarte mult și fiecare zi care trece înseamnă încă o zi fără plată, de stres și de frustrare. 1.027 de persoane erau la sfârșitul lunii trecute, dar sunt mai multe de atât, pentru că de-a lungul timpului unii fie au fost concediați, fie și-au dat demisia. Au fost 1.400 și ceva de salariați la intrarea în insolvență”, dezvăluie Gobeajă, pentru FANATIK.

Oameni supraîndatorați și cu curentul tăiat

Din ce trăiesc angajații șantierului naval din moment ce nu și-au mai primit de trei luni? Liderul de sindicat ne spune, cu câteva cazuri concrete, cât de gravă e situația. Există o mică speranță, iar acum muncitorii privesc cu interes data de 25 martie.

„Oamenii s-au tot împrumutat, au datorii la bancă, riscă să le taie și curentul. Chiar s-a întâmplat pentru cei care locuiesc la cămine, într-o zi, după care a trebuit plătită o tranșă altfel rămâneau debranșați. E o situație critică și tot așteptăm ca reprezentanții societății, împreună cu decidenții politici și cu acționarii și creditorii să ia o decizie. Săptămâna viitoare, pe 25 martie, este convocată adunarea creditorilor pentru a aproba planul de reorganizare. Dacă se aprobă, sunt șanse ca acest șantier să fie vândut către alți investitori și să fie preluată inclusiv forța de muncă. Dacă nu se aprobă planul, riscul de faliment este unul major”, ne-a spus Gobeajă.

Reprezentantul muncitorilor de la șantier a făcut greva foamei

Totodată, dacă problema nu va fi rezolvată, cei mai mulți vor pleca din Mangalia sau chiar din România, căci perspectivele nu sunt tocmai îmbucurătoare pe plan local: „O mare parte dintre ei au plecat, dar și dintre cei prezenți vor face asta, numai că în Mangalia nu sunt prea multe locuri disponibile. Sunt nevoiți să se strămute, fie în alt oraș, fie să plece în străinătate pentru a munci. Dacă se ajunge la faliment probabil că asta va fi deznodământul, deși nu ne dorim asta”.

Întrebat dacă au fost și proteste extreme, dată fiind disperarea, Gobeajă ne-a mărturisit că el însuși a fost în greva foamei anul trecut, dar nu ar încuraja un astfel de gest, însă rămâne la latitudinea fiecăruia cum vrea să facă vizibilă problema, în cele din urmă: „Eu personal am fost anul trecut în greva foamei, în septembrie, timp de trei zile. Nu pot să încurajez o astfel de acțiune, e un gest extrem și nu pot să încurajez asta”.

25 martie, data pe care o așteaptă cu nerăbdare angajații

Ca o notă optimistă, în încheiere, reprezentantul angajaților șantierului naval din Mangalia ne-a spus că există câțiva investitori interesați de preluarea afacerii, dar nimic nu poate fi bătut în cuie deocamdată: „Șansa de redresare a șantierelor vine din aprobarea planului de reorganizare judiciară, organizarea unor licitații publice, vânzarea în bloc a șantierului ca un activ funcțional și preluarea administrării șantierului prin transfer de business de către alți investitori interesați. Am înțeles că sunt deja investitori interesați, doar că trebuie ca acest plan să fie aprobat pe 25 martie”.