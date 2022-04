În Săptămâna Patimilor, Mustață și Ogăraru se atacă prin citate din Biblie: „Să nu ajungi și tu la coteț și să te rogi să fii eliberat ca Baraba!”

. Liderul Peluzei Nord l-a avertizat pe fostul fundaș dreapta că va face dezvăluiri care nu îi vor face cinste, dacă continuă cu atacuri la adresa sa.

Contre puternice între Gheorghe Mustață și George Ogăraru. Liderul Peluzei Nord: „ S-ar putea să ajungi și pe la coteț într-o bună zi”

În prezent, George Ogăraru se ocupă de dirijarea activității de la sectorul juvenil de la CSA Steaua. Dublu campion al României cu FCSB, fostul apărător este deranjat de faptul că presa îi dă dreptul la opinie lui Gheorghe Mustață.

Într-o postare pe Facebook, Ogăraru l-a comparat pe Mustață cu tâlharul Baraba; „Au trecut 2.000 de ani de când unii l-au eliberat pe Baraba și au răstignit adevărul. Pe ei nu îi interesează adevărul, ei îl promovează tot pe Baraba cel eliberat”. Replica liderului Peluzei Nord nu a întârziat însă să apară.

„Eu zic că e bine ca George Ogăraru să stea liniștit și să nu mă mai provoace sau să mă jignească pe mine. Până acum eu am zis să fiu băiat finuț cu el, iar dacă am spus una sau alta despre el totuși am făcut-o în limita bunului simț. Nu l-am jignit, așa cum a făcut-o el în postarea aia de pe Facebook.

Îi transmit să fie atent la toată activitatea lui din Ghencea și să se roage să nu ajungă și el la coteț. Acolo e tare greu. Iar la ce vorbește George lumea despre tine, s-ar putea să ajungi și pe la coteț într-o bună zi. Eu știu ce vorbește lumea în Ghencea despre tine.

Vezi că se spun multe lucruri despre activitatea ta de la centrul de copii și juniori, unii te acuză deja că l-ai distrus, iar tu știi bine că eu pot afla multe. Am și eu oamenii mei pe acolo pe la voi. Pe unele lucruri chiar le știu, dar nu vreau să le spun public acum.

Eu nu îți doresc să ajungi și tu la coteț, deoarece este tare greu pe acolo, iar dacă ajungi și tu pe acolo, o să vezi cât de repede o să te rogi să fi și tu un Baraba liber. Momentan, mă opresc aici și sper că ai înțeles că nu doresc să fac cu tine circ prin presă”, a declarat Gheorghe Mustață, conform .

FCSB vrea să joace în Ghencea meciul de titlu cu CFR Cluj

Gigi Becali a reaprins și el conflictul dintre echipa sa și Clubul Sportiv al Armatei Steaua. La cererea căpitanului Florin Tănase și a galeriei roș-albastre, finanțatorul vicecampioanei a anunțat că ca meciul din ultima etapă a play-off-ului Casa Pariurilor Liga 1, cu CFR Cluj, să se joace pe stadionul „Steaua”.

Direct pe Ghencea o să jucăm (meciul cu CFR Cluj – n.r.). Ce, e stadionul lor? Crezi că fac ei ce vor (CSA Steaua – n.r.)? Facem plângeri peste tot: DNA, procuratură, mergem peste tot unde e nevoie, chiar și la președinte, pentru a juca acolo, dacă nu ne dau voie.

Arcul de Triumf nu este deocamdată o soluție pentru noi, are prea puține locuri”, a declarat Gigi Becali, conform.