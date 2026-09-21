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„În șase luni se termină războiul din Ucraina!” Mitică Dragomir anunţă vestea aşteptată de tot globul

Mitică Dragomir este convins că războiul din Ucraina nu va mai dura mult. Fostul șef al LPF a anunțat când crede că se va încheia conflictul și ce planuri are apoi.
Daniel Spătaru
21.09.2026 | 05:50
In sase luni se termina razboiul din Ucraina Mitica Dragomir anunta vestea asteptata de tot globul
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir prevede că războaiele din Ucraina şi Iran se vor sfârşi curând Foto: colaj Fanatik
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Propunerea pe care Edi Iordănescu a primit-o din Ucraina, de a antrena pe Dinamo Kiev, a fost intens dezbătută în spaţiul public timp de o săptămână, până când fostul selecţioner a declinat-o în cele din urmă. În paralel cu această ofertă, Mitică Dragomir a făcut o profeţie legată de sfârşitul războiului din Ucraina.

„Oracolul de la Bălceşti” şi planurile pentru reconstrucţia Ucrainei

Au trecut mai bine de patru ani şi jumătate de la invazia Rusiei în Ucraina, dar Mitică Dragomir nu crede că războiul se va prelungi prea mult. Fostul şef al LPF s-a numărat printre cei care au insistat ca Edi Iordănescu să dea curs ofertei venite dinspre Kiev. „Să se ducă acolo, că războiul se termină în şase luni de zile”, a spus acesta.

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Dragomir a ţinut să sublinieze că tot în câteva luni se va încheia şi războiul dintre SUA şi Iran, cele două conflicte armate fiind legate unul de altul.

„Se termină războaiele! Ţineţi minte ce spun eu! Că şi războiul ăsta (n.r. – din Ucraina) este condiţionat de ăla din Iran. Vor spune gata, ne-ajunge! Ia-ţi partea pe care ai câştigat-o în luptă”, a anticipat Dragomir.

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Zelenski: „Încetarea războiului este singura victorie care mai poate conta”

Oracolul de la Bălceşti chiar şi-a întărit profeţia: „În jur de şase luni gata, se termină!”. De altfel, el are propriile sale planuri legate de Ucraina, după ce se va încheia conflictul. „Mă duc şi eu în Ucraina la reconstrucţie, că am echipele mele. Mă duc să ajut poporul ucrainean. Şi obligatoriu să mă ajut şi pe mine”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Profeţia lui Mitică Dragomir vine în contextul în care negociatorii americani ai preşedintelui Trump tratează intens atât cu Moscova, cât şi cu Kievul pentru încheierea unui acord de pace.

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Într-un interviu acordat săptămâna trecută pentru CBS News, Zelenski declara că încetarea ostilităţilor este singura victorie care mai poate conta cu adevărat. „Este o victorie pentru vieţile oamenilor”, sublinia preşedintele ucrainean.

"În șase luni se termină războiul din Ucraina!" Mitică Dragomir anunţă vestea aşteptată de tot globul

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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