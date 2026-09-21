„În șase luni se termină războiul din Ucraina!” Mitică Dragomir anunţă vestea aşteptată de tot globul

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Propunerea pe care Edi Iordănescu a primit-o din Ucraina, de a antrena pe Dinamo Kiev, a fost intens dezbătută în spaţiul public timp de o săptămână, până când fostul selecţioner a declinat-o în cele din urmă. În paralel cu această ofertă, Mitică Dragomir a făcut o profeţie legată de sfârşitul războiului din Ucraina.

„Oracolul de la Bălceşti” şi planurile pentru reconstrucţia Ucrainei

Au trecut mai bine de patru ani şi jumătate de la invazia Rusiei în Ucraina, dar Mitică Dragomir nu crede că războiul se va prelungi prea mult. Fostul şef al LPF s-a numărat printre cei care au insistat ca Edi Iordănescu să dea curs ofertei venite dinspre Kiev. „Să se ducă acolo, că războiul se termină în şase luni de zile”, a spus acesta.

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că tot în câteva luni se va încheia şi războiul dintre SUA şi Iran, cele două conflicte armate fiind legate unul de altul.

„Se termină războaiele! Ţineţi minte ce spun eu! Că şi războiul ăsta (n.r. – din Ucraina) este condiţionat de ăla din Iran. Vor spune gata, ne-ajunge! Ia-ţi partea pe care ai câştigat-o în luptă”, a anticipat Dragomir.

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Zelenski: „Încetarea războiului este singura victorie care mai poate conta”

Oracolul de la Bălceşti chiar şi-a întărit profeţia: „În jur de şase luni gata, se termină!”. De altfel, el are propriile sale planuri legate de Ucraina, după ce se va încheia conflictul. „Mă duc şi eu în Ucraina la reconstrucţie, că am echipele mele. Mă duc să ajut poporul ucrainean. Şi obligatoriu să mă ajut şi pe mine”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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vine în contextul în care negociatorii americani ai preşedintelui Trump tratează intens atât cu Moscova, cât şi cu Kievul pentru încheierea unui acord de pace.

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Într-un interviu acordat săptămâna trecută pentru CBS News, Zelenski declara că încetarea ostilităţilor este singura victorie care mai poate conta cu adevărat. „Este o victorie pentru vieţile oamenilor”, sublinia preşedintele ucrainean.