„În septembrie vom fi Steaua!”. Gigi Becali anunță victoria pentru marcă: „Se va termina!”

Gigi Becali a anunțat că formația sa îşi va schimba numele în toamna acestui an, urmând să se numească „FCSB – Steaua”. Acest lucru ar reprezenta o lovitură importantă pentru „rivalii” de la .

Gigi Becali: „În septembrie vom fi Steaua!”

Gigi Becali a afirmat că formația „roș-albastră” își va schimba numele în septembrie, după ce gruparea va primi marca europeană „Steaua”, pe care a înregistrat-o în 2024. „În septembrie, că vine hotărârea de la Barcelona, vom adăuga FCSB – Steaua.

Nu e o problemă. Lumea știe cine e. Și copiii zic FCSB – Steaua. Știe că echipa asta are palmaresul. E mai mult din ambiție pentru suporteri. Pe mine nu mă deranjează, dar mă lupt pentru ei.

Sigla rămâne asta. Noi avem cea mai frumoasă siglă din Europa și din lume. Steaua în opt colțuri, crucea bizantină. Nu, rămâne asta. Nu o schimbăm. Încet, încet, se va termina”, a declarat Gigi Becali, în dialogul cu jurnaliștii prezenți la reședința sa din Pipera.

Gigi Becali a analizat situația palmaresului Stelei

Deşi Clubul Sportiv al Armatei a sărbătorit victoria în procesul pentru palmares, . „Există o hotărâre care spune că palmaresul din 2003 este al FCSB-ului, ce vrei mai mult de atât?

Eu am nevoie de palmaresul din 2003, nu am nevoie de tot palmaresul. Ei implicit zic: Domne, n-ai calitate procesuală activă! Ai dat echipa, ca atare e aia care ai dat-o, nu?! Dacă cel din 2003 mi-l dă mie și eu l-am preluat de la Asociație (n.r. AFC Steaua), îl am și pe-ăla din urmă cum ar veni.

Păi eu am preluat tot palmaresul în 2003. Nu există ca un palmares să se întrerupă și asociația s-a dizolvat, deci el e mort vreo 5 ani. Deci ăla nu există! Păi mi l-a dat mie moștenire, că eu l-am preluat prin acte!”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK pe 5 iunie.

