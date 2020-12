În timp ce Alex Bodi își negociază ieșirea din arest, Bianca Drăgușanu a primit 25.000 de euro dintr-un foc

Alex Bodi și-a petrecut ziua de naștere după gratii, iar Bianca Drăgușanu trăiește pe cai mari. Blonda a pus mâna pe un contract bănos, după ce a devenit imaginea unui brand de bijuterii. FANATIK a aflat că fostei prezentatoare tv i-au intrat în cont 25.000 de euro pentru a promova produsele din aur pentru o perioadă mai lungă de timp.

Bianca Drăgușanu face ce face și se reinventează după fiecare scandal în care a fost implicată, ultimul fiind cel cu fostul soț, care după o seride despățiri și împăcări au renunțat la relația tumultoasă cu doar 2 săptămâni înainte ca afaceristul să intre după gratii într-un dosar de proxenetism, trafic de droguri, de persoane și minori.

Aflat după gratii, Alex Bodi și-a sărbătorit ziua de naștere departe de luxul în care era obișnuit, fiind în arest pentru 30 de zile. În acest timp, fosta soție, care se pare să că nu-i foarte afectată de ultimele evenimente din viața afaceristului din Mediaș, primește contracte pe bandă rulantă și face bani și din piatră seacă.

Bianca Drăgușanu, regina contractelor de publicitate, în timp ce fostul soț încearcă să iasă din arest

FANATIK a aflat că Bianca Drăgușanu a devenit imaginea unui brand de bijuterii care a plătit-o regește pe blondă cu suma de 25.000 de euro, bani care au intrat rapid în conturile blondei.

Și pentru că îi place luxul și s-a obișnuit să aibă un stil de viață ridicat, Bianca Drăgușanu va cheltui banii, cel mai probabil, în Dubai, unde urmează să plece și de sărbători. „Ea o duce foarte bine, are contracte de imagine, promovează tot ce are pe rețelele de socializare, este foarte cerută de firmele de publicitate, are peste 1 milion de urmăritori și are succes. Nu se plânge de ceea ce se întâmplă în viața ei, referitor la Alex, este un capitol încheiat care s-a dus. Îi pare rău pentru el, dar viața ei e alta acum. Nu are pe nimeni, se concentrează pe afaceri, pe Sofia și pe contracte”, a declarat o sursă apropiată blondei pentru FANATIK.

Omul de afaceri și-a angajat cel mai scump avocat din România ca să-l salveze

Alex Bodi încearcă să-și dovedească nevinovăția după gratii, motiv pentru care l-a angajat pe Cătălin Dancu, renumitul avocat, pentru a-l ajuta să iasă din acest proces basma curată.

Afaceristul din Mediaș a declarat prin intermediul surselor că nu a avut nicio legătură cu proxenetismul și că a făcut numai fapte bune. Rămâne de văzut dacă Alex Bodi spune adevărul sau este găsit vinovat de acuzațiile care i se aduc, mai ales că și fosta soție ar fi depus plângere împotriva lui, acuzându-l c a forțat-o să practice prostituția.

„Am aflat de pe internet, din presă, de la voi, ce s-a întâmplat. Sincer, habar nu aveam de toate aceste probleme. Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva, dar sunt convinsă că se vă dovedi că este nevinovat și că va reuși să iasă din toată situația asta ca de fiecare dată.

Cu siguranță va fi bine. Repet, nu știu nimic despre toate aceste acuzații. Noi nu mai suntem împreună și nu știam că este vizat pentru așa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

