În timp ce Dinamo era bătută de FCSB în baraj, Alex Pop dansa pe mese: „Asta-i nuntă împărătească!”. Video

Înainte de barajul cu FCSB, Dinamo s-a confruntat cu o situație destul de rar întâlnită. Deoarece nu a anticipat că acest meci ar putea avea loc într-o zi de vineri, Alex Pop (26 de ani) și-a programat nunta, iar conducerea i-a dat voie să lipsească de la partida decisivă. El a fost trecut pe foaia de joc, iar Dinamo a încercat să-l aducă totuși cu avionul de la Cluj, urmând ca el să se întoarcă imediat după meci. Atacantul a pierdut zborul, așa că nu i-a rămas decât să se bucure de eveniment.

Alex Pop, distracție pe cinste în timp ce colegii săi pierdeau calificarea în Conference League

Dinamo a fost nevoită să înceapă fără un număr 9 clasic, după ce George Pușcaș nu a mai putut juca din cauza unei accidentări, Karamoko era proaspăt revenit după o problemă medicală, iar Alex Pop și-a programat nunta chiar în ziua meciului decisiv.

de la Oțelul Galați cu avionul de la Cluj la București, însă încercarea lor a eșuat, întrucât fotbalistul a pierdut zborul. Pe rețelele de socializare au apărut imagini de la momentul special din viața dinamovistului. În timp ce în vestiarul echipei sale era tăcere după înfrângerea suferită în prelungiri contra rivalilor de la FCSB, în sala de evenimente în care a fost organizată nunta lui Alex Pop era distracție la cote maxime.

Într-o filmare postată la InstaStory de artista pe care Alex Pop a angajat-o pentru a cânta la nuntă, fotbalistul este surprins alături de mireasa sa dansând pe scaune în centrul tuturor invitaților, care fluturau șervețele în aer în timp ce pe fundal răsuna melodia „Asta-i nuntă împărătească!”.

Imagini fabuloase de la nunta lui Alex Pop

Petrecere pe cinste și în vestiarul lui FCSB! Roș-albaștrii au salvat un sezon ratat

Datorită formatului din SuperLiga României, FCSB a reușit să obțină calificarea în cupele europene după ce a jucat în play-out și a terminat pe locul 8. Roș-albaștrii au avut două meciuri dificile pentru a-și atinge obiectivul, însă au ieșit victorioși de fiecare dată după 120 de minute.

Octavian Popescu a fost eroul cu FC Botoșani, în timp ce Ofri Arad le-a dat lovitura dinamoviștilor în minutul 107. La finalul meciului, nunta a părut că s-a mutat în vestiarul lui FCSB, unde După un sezon aproape eșuat, versurile care au făcut atmosferă au fost „Așa sunt zilele mele: una bună, zece rele!”.

