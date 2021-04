În timp ce FCU Craiova a început cu un semieşec play-off-ul de promovare, Mititelu Jr. e în concediu în Dominicană. Foto

FCU Craiova 1948 a remizat în duelul din deplasare cu Mioveni, 0-0, în debutul play-off-ului din Liga 2. Adrian Mititelu Jr., rămas patron al oltenilor după ce tatăl său a fost închis, se află în vacanță Puerto Rico, după ce s-a distrat și în Republica Dominicană.

Fiul lui Adrian Mititelu se relaxează la soare și a postat o mulțime de fotografii pe contul personal de Instagram.

Oltenii au început foarte bine sezonul în Liga 2, fiind lideri autoritari, însă spre finalul primei părți a campionatului, diferența dintre ei și restul echipelor a mai scăzut, iar lupta pentru promovare s-a aprins și mai mult.

Adrian Mititelu Jr. își petrece vacanța de lux în Puerto Rico și Republica Dominicană, postând multe fotografii pe conturile sale de socializare, însă echipa de fotbal care i-a rămas lui în grijă, după ce tatăl său a fost inchis, nu se descurcă foarte bine.

Se pare că nici venirea lui Eugen Trică pe banca tehnică a oltenilor nu a rezolvat chiar toate problemele echipei, iar oltenii au remizat în deplasarea de la Mioveni, 0-0.

La finalul meciului, Eugen Trică a fost eliminat de către arbitru pentru proteste și va rata următoarele meciuri ale formației sale.

View this post on Instagram A post shared by aditzzza (@adrian_mititelu_junior)

„Eu am fost înjurat și eu iau roșu!”

Eugen Trică a vorbit la finalul meciului oltenilor și a explicat motivul pentru care a primit un cartonaș roșu: „A fost o partidă foarte bună, am avut trei-patru ocazii bune. E greu să desfaci „Zidul chinezesc” creat de Alex, prietenul meu, dar chiar și așa puteam să marcăm. Nu e un capăt de țară, am câștigat un punct, rămânem pe primul loc și vedem ce vom face în următoarele meciuri.

Un fan, nu înțeleg cum a intrat, am cerut și intervenția pazei. Am fost înjurat de un fan, toată lumea se întreabă ce face Trică.

Uite că Trică e înjurat de un suporter, care nu știu cum a intrat, iar arbitrul îmi dă mie cartonaș roșu pentru că m-am luat de el, nu e posibil așa ceva”.

„Eu i-am felicitat pe arbitri, dar s-a stricat la final dându-mi cartonașul roșu. Eu sunt înjurat și eu primesc cartonașul roșu, nu înțeleg.

Ok, nu am reușit să marcăm, dar măcar încercăm să ținem de rezultat, am obținut un punct. Important e că am obținut un punct, să vedem ce facem la meciul cu Timișoara.

Din păcate, ultimul rezultat cu Armenia a fost deranjant, din păcate am pierdut cu o echipă mai slabă ca noi. Normal că îl susțin pe Mirel Rădoi. Cei care îl critică acum, poate vor fi la un moment dat selecționeri și vor fi și ei criticați. E vina jucătorilor, pentru că ei intră pe teren, dar e și vina antrenorului”, a mai spus Eugen Trică după meci.