În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului: ”Rusia are aceste capacități”

Situație ciudată în Germania, în contextul în care se vorbește tot mai des despre pace, existând demersuri pentru ca războiul din Ucraina să se oprească.

În pline negocieri pentru pacea din Ucraina, Germania își face planul de război

Reprezentanți de rang înalt ai Bundeswehr-ului (Armata) vizitează de câteva săptămâni primari și președinți de consilii județene din întreaga Germanie și le recomandă să își pregătească localitățile pentru pericolul crescut al unui război pe teritoriul german. Bundeswehr a confirmat măsura, notează publicația de investigații Correctiv.

Armata germană insistă ca orașele și comunele germane să se pregătească pentru un posibil război pe teritoriul țării și, potrivit sursei citate, multe dintre instituții au primit în ultimele săptămâni vizita unor ofițeri de rang înalt ai armatei germane. Întâlnirile, clasificate drept confidențiale, au avut scopul de a pregăti localitățile pentru creșterea capacității lor de a face față unui conflict.

Armata a precizat că de mai mult timp se poartă „numeroase discuții, în special cu reprezentanții landurilor”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Comandamentului Operațional al Bundeswehr. Aceste discuții fac parte din așa-numitul „Plan Operațional Germania” (Operationsplan Deutschland).

Scopul planului, prezentat de Bundeswehr încă din luna februarie Asociației Districtelor Germane, este de a pregăti infrastructura țării cât mai bine pentru eventualitatea unui război pe teritoriul german sau în și de a asigura astfel un nivel suficient de descurajare pentru toate scenariile posibile, astfel încât un atac asupra Germaniei și un război să poată fi evitate. Conform unei prezentări publicate pe site-ul Bundeswehr, planul a fost elaborat ca reacție la războiul de agresiune al și are rolul de a securiza flancul estic al NATO. El este dezvoltat continuu sub responsabilitatea Comandamentului Operațional al Bundeswehr.

Infrastructuri critice, buncări și evacuări în masă

La solicitarea , Bundeswehr a precizat că discuțiile cu primarii și președinții de consilii județene fac parte din „OPLAN DEU”. Prin acesta, armata urmărește ca „principalele componente militare ale apărării naționale și colective să fie corelate cu serviciile civile de sprijin necesare”. În caz de criză și conflict, se urmărește ca după o decizie politică să se poată acționa „țintit și în conformitate cu cadrul constituțional”.

Mai mulți primari și președinți de consilii județene au relatat pentru Correctiv ce anume s-a discutat concret în aceste întrevederi. Trebuie identificate infrastructurile critice, intersecții importante, poduri sau fântâni de urgență. Pentru acestea, trebuie prezentate concepte de apărare civilă menite să împiedice sabotajul sau atacurile. Se ridică întrebarea: cine ar trebui să le protejeze – poliția locală, unități de apărare civilă sau armata? În plus, trebuie elaborate planuri pentru refacerea rapidă a infrastructurilor lovite de bombardamente pentru a le menține funcționale.

La acestea se adaugă refacerea adăposturilor civile și a buncărelor. În multe orașe, puținele buncăre nucleare existente nu mai sunt funcționale. Pentru marile orașe trebuie stabilite planuri de evacuare și de creare a unor puncte de adunare pentru refugiați, pentru a pregăti rute de fugă pentru zeci de mii de persoane, inclusiv pentru refugiați interni.

„Ne simțim copleșiți”

De asemenea, trebuie deblocate pasajele subterane și pivnițele astupate din centrele orașelor pentru a putea salva victimele bombardamentelor din clădirile prăbușite. „Trebuie să fim pregătiți pentru orice”, spune un președinte de consiliu județean din Germania.

Planificarea a început în luna martie 2025 și ar trebui finalizată până în toamnă. Într-o a treia etapă a OPLAN DEU, în primăvara lui 2026, urmează să fie stabilită implementarea măsurilor de securitate. Cu alte cuvinte, planul a fost deja revizuit și adaptat de două ori, în martie 2024 și martie 2025. Cea de-a treia versiune ar trebui să conțină pașii finali pentru aplicarea măsurilor.

În comunele din Germania există deja comitete secrete ale consiliilor locale care trebuie să aprobe măsurile de urgență ale administrației. Problema acestor comitete este că politicieni care le compun nu au adesea expertiza necesară pentru deciziile pe care trebuie să le ia. Din cauza secretului, aceștia nu se pot consulta suficient. „Ne simțim copleșiți”, spune un membru al unui astfel de organism din NRW (Renania de Nord-Westfalia). Comisiile au fost create în timpul Războiului Rece pentru a coordona colaborarea civil-militară. În ultimele trei decenii, pe fondul destinderii, nu a mai fost dezvoltată.

Cum se va transforma Germania în caz de război

Dintr-o prezentare în PowerPoint cu care Bundeswehr a expus în februarie principalele puncte ale planului Asociației Districtelor, reies alte detalii. „Operationsplan Deutschland” în sine este secret. În prezentare se arată că localitățile trebuie să contribuie la transformarea Germaniei, în caz de război, într-un nod de tranzit pentru forțele aliate NATO. Aceasta presupune, printre altele, ca orașele și comunele să ia măsuri pentru deplasarea imediată a unităților de marș, adică drumurile și podurile să fie practicabile pentru tancuri. În plus, comunitățile trebuie să asigure sprijin logistic și medical pentru trupe.

De asemenea, planul prevede rute și puncte de adunare pentru refugiații interni din est spre vest și pentru evacuarea soldaților răniți sau uciși. Prizonierii de război ar urma să fie transportați, pe cât posibil, prin porturi de la Marea Nordului, precum Bremerhaven, către alte continente.

Localitățile trebuie să contribuie la crearea unor imagini realiste ale situației și să sensibilizeze populația cu privire la pericole. În ianuarie 2024, Bundeswehr prezentase deja OPLAN DEU într-o conferință de presă la Berlin, fără să ofere detalii despre rolul orașelor și comunelor. Atunci, armata a anunțat mai ales că vrea să se conecteze cu structurile de protecție civilă, serviciile de informații și companiile energetice pentru a asigura logistica trupelor în caz de război.

Scenarii de criză: incendii, atacuri cibernetice și amenințări nucleare

Un document de lucru prezentat în ianuarie de Academia Federală de Politică de Securitate a conturat scenariile în care armata pregătește să se confrunte: „Să ne imaginăm că în 2029 au loc, pe parcursul mai multor săptămâni, incendii forestiere extinse și aparent deliberate în Germania, atacuri cibernetice asupra rețelelor feroviare și energetice, perturbări ale comunicațiilor prin satelit și așa-numite accidente mortale care implică funcționari din administrație și Bundeswehr, precum și atacuri cu drone asupra unor instalații chimice, cu morți și răniți.

Să ne imaginăm apoi că în același timp Rusia desfășoară un exercițiu militar de amploare în Belarus, la granița cu Lituania, însoțit de amenințări nucleare. Să ne imaginăm, de asemenea, că aceste amenințări sunt legate de un presupus test al unei rachete cu potențial nuclear în Marea Baltică, imediat în afara apelor teritoriale germane, și sunt susținute de activități maritime în jurul infrastructurii subacvatice critice.

De neconceput? Rusia are deja acum aceste capacități: voința de a recurge la violență, inclusiv împotriva țintelor civile, este demonstrată zilnic de Kremlin în Ucraina. Scopul Rusiei ar fi atins dacă, în rândul populației, s-ar instala din timp un sentiment de lipsă de speranță și neputință”.

Germania trebuie să își adapteze și economia la un potențial război. Corporatiștii vor ajunge pe front

Planificările pentru OPLAN DEU au rolul de a face vizibilă pregătirea Germaniei pentru apărare și de a oferi suficientă descurajare. Scopul este ca Rusia să nu atace și ca războiul să fie evitat.

Pe lângă administrațiile locale, și economia germană urmează să fie mobilizată. Companiile trebuie să se pregătească să pună la dispoziție angajați apți pentru serviciul militar, relatează Asociația Bavareză pentru Securitate în Economie. Aceasta informează că și necesarul de sprijin din partea sectorului privat este prevăzut în OPLAN DEU.

Pregătirea vizează în primul rând politica de personal a companiilor. În cazul declarării unei situații de tensiune sau de apărare, actuala suspendare a serviciului militar obligatoriu pentru bărbații germani între 18 și 60 de ani ar putea fi anulată. Asta înseamnă că bărbații ar putea fi înrolați imediat. Femeile, conform legislației actuale, pot fi chemate doar la anumite tipuri de servicii în caz de apărare.

Firmele trebuie să asigure producția fără întreruperi

Golurile de personale rezultate în producție și administrație vor trebui acoperite de companii. Doar în condiții speciale o firmă poate primi „o dispensă de indispensabilitate”, dacă interesul public pentru activitatea companiei este mai mare decât cel pentru participarea la apărare. Totodată, companiile trebuie să asigure producția fără întreruperi și să fie pregătite să pună la dispoziție, la nevoie, produse pentru apărare. Bundeswehr poate rechiziționa stocuri, bunuri, utilaje, vehicule și produse, dacă este necesar. Chiar și terenuri pot fi confiscate sau expropriate în caz de tensiune sau apărare, de exemplu pentru construirea de fortificații sau puncte de adunare.

Asta are consecințe directe asupra firmelor, care trebuie să se pregătească inclusiv prin adaptarea contractelor. Drepturile de intervenție ale apărării privesc aproape toate sectoarele economiei. Companiile ar putea fi obligate, așadar, în caz de război să sprijine apărarea națională cu intervenții masive în autonomia lor, fără compensații directe și cu riscuri imense pentru existența lor. Contestarea în instanță este exclusă.

Publicația Correctiv, una din cele mai serioase din Germania: are propria echipă de fact-checking acreditată de Facebook

CORRECTIV este o publicație independentă din Germania, foarte cunoscută la nivel european. A fost creată în 2014, la Essen, fiind prima redacție non-profit de jurnalism de investigație din spațiul german. A abordat o serie de teme grele (abuz de putere, corupție, extremism, fake news și manipulare online) devenind în ani unul dintre etalonii fact-checking-ului din Germania.

A făcut parte din investigații internaționale mari precum „Panama Papers”. Are propria echipă de fact-checking, acreditată de Facebook pentru combaterea dezinformării.