Sport

În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie

Nu reușeau să se înțeleagă în urmă cu ceva vreme, însă în prezent sunt extrem de apropiate. Cele două tenismene au vorbit despre această relație specială.
Alexa Serdan
08.02.2026 | 12:00
Rivale pe teren, prietene în afara lui. Sursa foto: Instagram.com
Au multe imagini împreună și la finalul lui 2025 au petrecut o vacanță de vis. În trecut, Aryna Sabalenka (27 de ani) și Paula Badosa (28 de ani) nu se suportau, dar acum cele două jucătoare de tenis au dezvoltat o frumoasă prietenie.

Tenismenele care au trecut de la respingere la amiciție

Când s-au întâlnit prima oară nu au avut o impresie bună una despre cealaltă. Dezvăluirea a fost făcută de liderul mondial în clasamentul WTA, Aryna Sabalenka, care a avut o reacție uluitoare după ce a pierdut finala de la Australian Open 2026 în fața Elenei Rybakina.

Sportiva a povestit cum a ajuns în punctul în care se află acum cu colega sa, Paula Badosa. Impresia inițială bazată pe felul în care s-au privit le-a făcut să nu se înțeleagă. În cele din urmă lucrurile s-au schimbat complet.

Totul a luat o turnură diferită în momentul în care au fost puse să joace împreună la un meci demonstrativ. Acela a fost punctul culminant. Evenimentul în cauză le-a pus pe gânduri pentru că au realizat că au personalități similare.

Astfel, cele două jucătoare au descoperit că au lucruri comune, nu doar pasiunea pentru tenis. Ambele sunt extrem de competitive când vine vorba de premii. Atât Aryna Sabalenka, cât și Paula Badosa au realizat că se aseamănă.

Într-un inteviu acordat în urmă cu ceva vreme, tenismena de 27 de ani a numit-o pe amica sa, Paula Badosa, drept „tour soulmate” (suflet pereche pe circuit).

„Povestea e foarte amuzantă: încă ne trimitem meme-uri despre cum ne-am cunoscut, pentru că atunci când ne-am văzut prima dată, amândouă am crezut că…pot să spun…? Că e o nenorocită”, a spus liderul mondial, pentru Eurosport.

”Amândouă am simțit o conexiune”

„După acel prim episod, când ne-am întâlnit, am jucat un meci demonstrativ, am putut vorbi puțin și mi-am dat seama: „O, ce amuzantă e!”. Şi Paula a simţit la fel, amândouă am simțit o conexiune.

Am simțit că suntem la fel. Și de atunci suntem cele mai bune prietene. Am încercat să o sfătuiesc cât am putut de bine și am fost mereu acolo pentru ea. Dacă voia să vorbească, eram acolo.

Dacă avea nevoie de ceva, eram acolo…Mi-a fost greu să o văd suferind și am încercat mereu să o încurajez. I-am dat informațiile de contact ale unui fizioterapeut bun. Da, am susținut-o mult.

Sper din tot sufletul că se va putea întoarce la forma ei cea mai bună. Vreau doar să mă asigur că corpul ei este protejat, puternic și pregătit pentru viitor. Şi ea m-a susţinut mereu necondiţionat, avem o relaţie incredibilă”, a completat Aryna Sabalenka.

În altă ordine de idei, sportiva și-a adus aminte de prima participare la Australian Open. A povestit cum s-a simțit atunci când a pășit în teren, subliniind că turneul respectiv nu a fost tocmai o experiență plăcută.

