Valeri Zalujnîi, fostul comandant şef al forțelor armate ucrainene, avertizează asupra unui posibil război civil în Ucraina după încheierea conflictului armat cu Federaţia Rusă. Aproximativ un milion de soldați cu experiență de luptă și acces la arme se vor întoarce acasă, a explicat la un forum pe probleme de securitate de la Kiev actualul ambasador al ţării sale în Marea Britanie.

Zalujnîi: „Războiul nu s-a încheiat, dar cineva ne-a transformat deja în duşmani”

Potrivit lui Zalujnîi, reîntorşi acasă acești veterani de război s-ar putea confrunta cu probleme cum ar fi diminuarea drastică a veniturilor, șomaj și chiar lipsa unei locuințe. În astfel de condiții, există riscul ca aceste persoane cu experiență de luptă și arme să cedeze „tentației banilor ușori”. Acest lucru ar putea duce la creșterea criminalității, la insecuritate pe străzi și la destabilizare politică, avertizează Zalujnîi.

„Din păcate războiul nu s-a încheiat, iar cineva ne-a transformat deja în dușmani. Acestea sunt realităţile de astăzi”, a afirmat Zalujnîi la forumul „Veteranii ca nou subiect politic: Reguli de interacțiune pentru Ucraina postbelică”.

Zalujnîi avertizează că soldații ucraineni se confruntă deja cu critici din ce în ce mai mari în propria țară, chiar acum, când luptă pe front împotriva Rusiei. Această stigmatizare adâncește diviziunile sociale și crește riscul ca veteranii care se întorc în țară să declanșeze tulburări interne pe scară largă după încheierea războiului, mai spune fostul şef al armatei ucrainene, care indică paralele istorice, cum ar fi perioada de după războiul din Afganistan, care s-a încheiat în 1989 și a dus la turbulenţele din anii 1990.

Fenomenul „busificării” îi expune pe soldaţii ucraineni la critici în propria ţară

La rândul lor, experţii avertizează şi ei că soldații și personalul angajat armatei ucrainene ar putea fi percepuți din ce în ce mai pregnant ca o amenințare în propria țară, deşi în Ucraina se află un război în desfășurare, deoarece practicile de mobilizare uneori brutale – , în care bărbații sunt recrutaţi forţat, fiind ridicați de pe stradă și urcaţi în autobuze – polarizează din ce în ce mai mult dezbaterea politică internă.

Valeri Zalujnîi subliniază că abordarea acestei provocări este o sarcină care ține de stat, societate și veterani înșiși. „Ucraina are timp limitat pentru a trece la o politică strategică de reintegrare a veteranilor. Acest lucru necesită nu doar bani, ci și resurse organizaționale puternice, comunicare adecvată, voință politică și muncă sistematică cu veteranii”, a scris acesta pe contul său de Telegram. În același timp, el vede însă un mare potențial în veterani. „Cu o abordare guvernamentală bine gândită, aceștia ar putea deveni motorul creșterii economice postbelice și ar putea forma baza noilor elite care vor avea grijă de viitorul țării”, mai afirmă Zalujnîi.

Zalujnîi l-ar putea învinge pe Zelenski la viitoarele alegeri prezidenţiale

La sfârșitul lunii noiembrie, fostul comandant-şef al armatei ucrainene declara că Ucraina ar putea încheia un acord de pace cu Rusia chiar și fără a obține o victorie completă. O pace durabilă ar oferi țării oportunitatea pentru schimbări politice, reforme profunde, reconstrucție și creștere economică. În plus, el definește drept înfrângere pentru Ucraina doar „ocuparea completă a țării prin dezintegrarea sa”.

al actualului președinte Volodimir Zelenski la viitoarele alegeri prezidenţiale. Potrivit unui sondaj realizat de institutul de sondare Socis, el chiar l-ar putea învinge pe Zelenski, popularitatea sa bazându-se în principal pe statutul său de erou de război care a condus apărarea țării în primele etape ale conflictului.