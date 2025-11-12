În ultimul interviu pentru FANATIK, Horia Moculescu l-a făcut praf pe Selly. De ce era revoltat marele compozitor

ADVERTISEMENT

Horia Moculescu a stat de vorbă în urmă cu câteva luni, cu FANATIK, celebrul pianist și compozitor făcând o radiografie dură a industriei muzicale actuale. Cunoscut pentru o serie de șlagăre pe care le-a creat pentru mulți cântăreți de muzică ușoară de la noi, Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, acesta fiind internat de câteva zile bune în stare gravă la Institutul Matei Balș.

Horia Moculescu, în ultimul interviu acordat pentru FANATIK: „Mizeria asta este act artistic?”

Horia Moculescu era extrem de dezgustat de scandalurile iscate în jurul festivalului lui Selly de la Costinești, „Beach, please!”, unde anul acesta trapperul Albert NBN, prin comportamentul său, a isterizat lumea. Artistul a comentat limbajul vulgar pe care l-a folosit trapperul pe scenă, spunând că o astfel de apariție este de-a dreptul revoltătoare. Pentru evenimentele nefericite de la malul mării, Horia Moculescu a arătat cu degetul și pe principalul organizator, influencerul Andrei Șelaru (Selly). A pomenit, totodată, și de casa de producție Global Records.

„Limbajul folosit este revoltător. O să spuneți că noi suntem în vârstă și din această cauză acuzăm lipsa de valoare. Inadmisibil. Fiică-mea, care are 35 de ani, nu agrează ceea s-a întâmplat la acel festival. Numai despre acel tânăr care a înjurat România vorbesc. Numai despre el. Care act artistic? Mizeria asta este act artistic? Acestea sunt fraze acoperitoare pentru acești ordinari care sunt Global și toți ceilalți”, ne-a spus în luna iulie, amărât, Horia Moculescu.

„Nu sunt pentru cenzură”

Moculescu a spus că punctul său de vedere nu trebuia interpretat ca unul pro-cenzură, însă sunt lucruri pe care artiștii trebuie să le facă cu bun simț atunci când se prezintă în fața unui public numeros, mai ales dacă printre miile de fani se numără și copii. „Eu nu sunt pentru cenzură, ferească Dumnezeu! Am avut parte de cenzură timp de 30 de ani, în prima parte a existenței mele de compozitor și primii 50 de ani de viață.

Eu nu sunt pentru cenzură, repet, dar este inadmisibil să crezi că se poate ieși în public cu așa ceva. Mai ales că există componenta educației tinerilor. De care trebuie să ținem cont. Ai de educat o generație întreagă”, ne-a mai zis Moculescu.

Horia Moculescu l-a făcut praf pe Selly: „Nu există să aibă vreo scuză”

Revenind la , care a fost, de altfel, amendat de polițiști pentru derapajul său, Horia Moculescu ne-a mai spus, atunci, că nu există nicio scuză pentru injuriile pe care tânărul le-a adus la adresa României, clipurile de la mare viralizându-se pe TikTok. și alte platforme de socializare.

„Și mai este ceva de punctat. Dacă tânărul este inconștient, cine scrie așa ceva este și mai inconștient. Peste ei, până să ajungă pe scenă, au mai existat Selly și Global. Aceștia, ca organizatori, nu intervin când e vorba de un astfel de repertoriu? Păi e posibil așa ceva?! Ei răspund de tot ceea ce se întâmplă pe scenă. Nu există să aibă vreo scuză pe care să o poată invoca. Nu pot!”, a completat Horia Moculescu în ultimul interviu acordat pentru FANATIK.

Marele compozitor a fost internat în urmă cu mai bine de o săptămână la Spitalul Matei Balș din Capitală, unde, după câteva zile, a ajuns în comă. Inima artistului a cedat, în cele din urmă, dar ea va bate de acum înainte în sufletul celor care l-au iubit, în special al