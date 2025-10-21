În urmă cu 5 ani era pe banca de rezerve la Voluntari, acum marchează in Champions League!

Fotbalul demonstrează încă o dată că în România pot ajunge jucători de clasă mondială. Un fotbalist care nu prindea primul „11” într-un meci cu FC Voluntari, din SuperLiga, a ajuns să marcheze împotriva lui PSG în UEFA Champions League.
Aleix Garcia este cu siguranță un jucător de care fanii români își aduc foarte bine aminte. Mijlocașul iberic a fost legitimat la Dinamo pentru scurt timp în sezonul 2021/2022, iar din acel moment cariera lui a cunoscut o ascensiune impresionantă.
Fotbalistul spaniol a evoluat în 8 partide pentru formația din Ștefan cel Mare, acesta părăsind-o pe Dinamo ulterior din cauza problemelor cu banii din perioada Pablo Cortacero. Interesant este faptul că într-un Dinamo – FC Voluntari, scor 3-0, Aleix Garcia s-a aflat doar pe banca de rezerve.
Cum fotbalul este imprevizibil, la aproape 5 ani distanță, Aleix Garcia face show în UEFA Champions League. Mijlocașul este într-o formă foarte bună la Leverkusen, iar acesta a transformat un penalty împotriva PSG, campioana en-titre a Europei.
Mijlocașul a avut o scurtă experiență la Eibar după plecarea din România, însă în vara lui 2021 a semnat cu Girona, echipă care evolua în acel moment în divizia secundă. Garcia a devenit rapid un jucător esențial pentru antrenorul Michel și a continuat să facă parte din lot și după promovarea în La Liga.
Sezonul 2023-2024 a reprezentat cel mai bun moment din cariera lui Garcia, dar și din istoria clubului Girona, formația catalană terminând pe locul 3 în prima ligă spaniolă, după Real Madrid și Barcelona. Evoluțiile excelente ale lui Aleix Garcia i-au atras atenția lui Xabi Alonso, iar Bayer Leverkusen a plătit 18 milioane de euro pentru a-l transfera în vara precedentă.
Mijlocașul și-a făcut debutul la echipa națională a Spaniei în noiembrie 2023, într-un meci împotriva Ciprului, acumulând până acum șapte selecții. Garcia a fost inclus în lista preliminară a lui Luis de la Fuente pentru EURO 2024, dar nu a prins lotul final al echipei care avea să câștige turneul.
În momentul în care ajunge în România, Aleix Garcia era cotat la doar 2 milioane de euro. Deși ar părea mică, valoarea de piață a mijlocașului de atunci era peste media SuperLigii.
După sezoanele foarte bune avute după ce a plecat din România, cota de piață a fotbalistului s-a propulsat la nu mai puțin de 25 de milioane de euro în vara lui 2024. De atunci, site-urile de specialitate au ținut cont de evoluțiile constante, dar și de vârstă și astfel că în prezent Aleix Garcia valorează 20 de milioane de euro.