În urmă cu 5 ani era pe banca de rezerve la Voluntari, acum marchează in Champions League!

Un fotbalist trecut prin SuperLiga a cunoscut o ascensiune impresionantă după ce a părăsit campionatul României. De la rezervă într-un meci cu FC Voluntari, la marcator în UEFA Champions League.
Iulian Stoica
21.10.2025 | 23:15
De la rezervă într-un meci cu FC Voluntari, la marcator în Champions League. Sursă foto: Colaj Fanatik
Fotbalul demonstrează încă o dată că în România pot ajunge jucători de clasă mondială. Un fotbalist care nu prindea primul „11” într-un meci cu FC Voluntari, din SuperLiga, a ajuns să marcheze împotriva lui PSG în UEFA Champions League.

Aleix Garcia, gol împotriva lui PSG în Champions League

Aleix Garcia este cu siguranță un jucător de care fanii români își aduc foarte bine aminte. Mijlocașul iberic a fost legitimat la Dinamo pentru scurt timp în sezonul 2021/2022, iar din acel moment cariera lui a cunoscut o ascensiune impresionantă.

Fotbalistul spaniol a evoluat în 8 partide pentru formația din Ștefan cel Mare, acesta părăsind-o pe Dinamo ulterior din cauza problemelor cu banii din perioada Pablo Cortacero. Interesant este faptul că într-un Dinamo – FC Voluntari, scor 3-0, Aleix Garcia s-a aflat doar pe banca de rezerve.

Cum fotbalul este imprevizibil, la aproape 5 ani distanță, Aleix Garcia face show în UEFA Champions League. Mijlocașul este într-o formă foarte bună la Leverkusen, iar acesta a transformat un penalty împotriva PSG, campioana en-titre a Europei.

Cum a evoluat cariera lui Garcia după ce a părăsit România

Mijlocașul a avut o scurtă experiență la Eibar după plecarea din România, însă în vara lui 2021 a semnat cu Girona, echipă care evolua în acel moment în divizia secundă. Garcia a devenit rapid un jucător esențial pentru antrenorul Michel și a continuat să facă parte din lot și după promovarea în La Liga.

Sezonul 2023-2024 a reprezentat cel mai bun moment din cariera lui Garcia, dar și din istoria clubului Girona, formația catalană terminând pe locul 3 în prima ligă spaniolă, după Real Madrid și Barcelona. Evoluțiile excelente ale lui Aleix Garcia i-au atras atenția lui Xabi Alonso, iar Bayer Leverkusen a plătit 18 milioane de euro pentru a-l transfera în vara precedentă.

Mijlocașul și-a făcut debutul la echipa națională a Spaniei în noiembrie 2023, într-un meci împotriva Ciprului, acumulând până acum șapte selecții. Garcia a fost inclus în lista preliminară a lui Luis de la Fuente pentru EURO 2024, dar nu a prins lotul final al echipei care avea să câștige turneul.

Care este cota de piață a lui Aleix Garcia

În momentul în care ajunge în România, Aleix Garcia era cotat la doar 2 milioane de euro. Deși ar părea mică, valoarea de piață a mijlocașului de atunci era peste media SuperLigii.

După sezoanele foarte bune avute după ce a plecat din România, cota de piață a fotbalistului s-a propulsat la nu mai puțin de 25 de milioane de euro în vara lui 2024. De atunci, site-urile de specialitate au ținut cont de evoluțiile constante, dar și de vârstă și astfel că în prezent Aleix Garcia valorează 20 de milioane de euro.

  • 20 de milioane de euro este cota actuală a lui Aleix Garcia
  • 8 meciuri a bifat mijlocașul la Dinamo
