Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Eugen Trică a numit echipele care intră în play-off: „Și-a pierdut din identitate. Se bat 6 cluburi pe două locuri”

Cel mai palpitant sezon de SuperLiga din ultimii ani. Eugen Trică știe cum va arăta lupta pentru play-off, dar și pentru titlu. Predicție înainte de FCSB - Rapid.
Mihai Dragomir
17.12.2025 | 11:34
Eugen Trică, verdict în cazul luptei pentru play-off, dar și pentru titlu. Ce a spus despre FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Actualul sezon din SuperLiga este mai interesant decât se așteptau mulți microbiști. Eugen Trică a spus ce se întâmplă în privința luptei pentru play-off, dar și în cazul celei pentru titlu.

Eugen Trică, dezamăgit de una dintre fostele campioane ale României

SuperLiga are parte de o situație extrem de captivantă în ceea ce privește lupta echipelor pentru calificarea în play-off. Mai multe echipe au ambiția în acest sezon de a se afla în primele 6, iar, pe lângă ele, luptă și granzii precum FCSB și CFR Cluj.

Eugen Trică a analizat această cursă pe viață și pe moarte și consideră că 6 echipe se luptă pentru a ocupa, la final de sezon regular, pozițiile 5 și 6. În schimb, fostul internațional român este dezamăgit de cum arată Farul Constanța, care a remizat acasă cu UTA în etapa 20.

„E un campionat foarte interesant. Mai multe echipe angrenate, din ce am văzut acolo sus. Părerea mea e că primele patru, în proporție de 85-90% sunt deja calificate în play-off. Bătaia este pentru locurile 5-6. FC Argeș nu este echipă de calificare în play-off.

Farul ușor, ușor își pierde din identitate, fără Gică Hagi pe bancă. N-am nimic cu Ianis, nu joacă rău, dar nu mai e Farul care era cu Gică. Sunt 30 de puncte în joc. Pentru locurile 5 și 6 se bat vreo 6 echipe!”, a spus inițial Eugen Trică.

Eugen Trică este de părere că FCSB se va lupta și în acest sezon la titlu

Ulterior, Eugen Trică a vorbit despre derby-ul care închide anul 2025: FCSB – Rapid, din etapa a 21-a.  Fostul mijlocaș ofensiv este de părere că „roș-albaștri” vor intra serios în lupta pentru titlu cu un succes în fața rivalilor.

„În momentul de față, între FCSB și locul 1, Rapid, sunt 11 puncte. Ele se întâlnesc acum, iar dacă FCSB bate vine la 8 puncte și se joacă campionatul. FCSB o să aibă mari șanse la campionat!”, a mai spus Eugen Trică.

Cristi Balaj, verdict ferm în cazul șanselor CFR-ului la play-off

Ulterior, Cristi Balaj a intervenit în direct prin telefon și a vorbit, pe scurt, despre lupta pentru play-off. În ceea ce o privește pe CFR Cluj, fosta sa echipă, acesta nu-i dă cele mai mari șanse, în contextul în care ardelenii depind și de rezultatele celorlalte contracandidate.

„Locurile 5-6 încă sunt accesibile pentru cele din urmă, pentru că e important ce se întâmplă după vacanță. De fiecare dată, vacanța a creat surprize. Există echipe care au avut un parcurs bun și au pierdut jucători în pauza competițională, neinspirați în perioada de pregătire, au început mai greu, au pierdut puncte și echipe care au știut să strângă rândurile și ulterior au revenit după perioada de pregătire din ianuarie.

Deci aș aștepta totuși, nu m-aș hazarda să spun ceva, și aș prefera să discut subiectul după ce echipele joacă la începutul anului un meci, două, ca să vedem cum se prezintă după perioada de pregătire. CFR Cluj, e foarte greu să mai prindă play-off-ul. Nu știi ce fac celelalte echipe, depinde foarte mult de celelalte rezultate.”, a opinat și Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
