În ziua în care David Popovici a luat aurul la Mondiale, natația românească a mai primit o veste bună: ”Este un moment de bucurie”

Bucuria aurului cucerit de David Popovici la Campionatele Mondiale este dublată de alegerea Cameliei Potec în Biroul Executiv al World Aquatics, forul mondial de conducere al natației.

Cu câteva ore înainte ca , Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a fost aleasă în Biroul Executiv al World Aquatics.

Este pentru prima dată în istorie când România are un reprezentant ales în cel mai înalt for de conducere al natației mondiale. ”Este un moment de bucurie pentru mine. Nu a fost o ambiție personală, ci o misiune pe care am început-o cu pași siguri încă de la primul mandat ca Președinte al FRNPM.

Știu ce înseamnă și cât de important este să ai reprezentare la cel mai înalt nivel. Văd cum se mișcă lucrurile în natația mondială și direcția în care se îndreaptă acest fenomen. Este esențial să fim acolo – să putem asimila permanent tot ce e nou, să contribuim activ la dezvoltarea acestei mișcări formidabile din natația internațională.

Îmi doresc să creștem și mai mult acest fenomen la nivel național și să dăm dovadă de unitate, consecvență și coerență. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în viziunea mea și în capacitatea României de a contribui activ la viitorul natației mondiale”, a declarat Potec, conform al FRNPM.

Potec, entuziasmată de aurul cucerit de Popovici

Imediat după ce David Popovici s-a încoronat campion mondial în proba de 200 metri liber la Singapore, Camelia Potec a intrat în direct la emisiunea ”Fanatik Dinamo” și .

”Am avut o cursă de infarct, dar iată că s-a terminat cu un nou titlu mondial pentru David după ce l-a câștigat și în 2022 și titlul olimpic la această probă anul trecut. „Să nu uităm că astăzi s-a auzit și imnul României de ziua imnului, aici în arena din Singapore și am fost foarte mândri și emoționați. Am fost foarte bucuroși că acest lucru s-a întâmplat într-o zi de sărbătoare.

David știe foarte bine să vină și să lupte pe ultimii metri și este deja un sportiv experimentat. A început să cunoască foarte bine această cursă de 200 de metri liber. Știm foarte bine că este campion olimpic și îi place foarte mult această cursă. Știe să își facă foarte bine strategia”, a spus Potec.