Sport

„O rușine de arbitraj!” Cristi Balaj, despre eliminarea lui Drăgușin și penalty-ul dictat Poloniei. Exclusiv

Cristi Balaj a analizat faza petrecută în minutul 23 al meciului dintre Polonia și România, când Radu Drăgușin a fost eliminat după un duel în careu cu Robert Lewandowski.
Bogdan Mariș
02.10.2026 | 22:27
O rusine de arbitraj Cristi Balaj despre eliminarea lui Dragusin si penaltyul dictat Poloniei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a oferit verdictul după eliminarea lui Radu Drăgușin din partida Polonia - România. FOTO: colaj FANATIK
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România a avut un start pozitiv în duelul de la Varșovia contra Poloniei, însă situația s-a schimbat drastic în minutul 23 al partidei, când Radu Drăgușin (24 de ani) a fost eliminat după un duel în careu cu Robert Lewandowski, care a deschis scorul mai apoi din penalty-ul rezultat. Cristi Balaj (55 de ani) a analizat faza controversată în exclusivitate pentru FANATIK.

Cristi Balaj a oferit verdictul după cartonașul roșu primit de Radu Drăgușin în meciul cu Polonia

Lansat cu o pasă peste defensiva României, Robert Lewandowski a preluat balonul în careu și a căzut după un duel cu Radu Drăgușin. Decizia „centralului” elvețian Urs Schnyder, confirmată mai apoi și din camera VAR, a fost una dură: penalty și cartonaș roșu. Lewandowski l-a învins fără emoții pe Otto Hindrich din lovitura de la 11 metri, iar Polonia a reușit să deschidă scorul în meciul de la Varșovia.

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Cristi Balaj a criticat dur atât decizia majoră luată de arbitrul elvețian, cât și prestația acestuia din prima repriză. „Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului. Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge, este inacceptabil! Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit!

Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine. I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez. Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea, a declarat fostul mare arbitru, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Robert Lewandowski, coșmarul României

Partida de la Varșovia este a treia consecutivă în care Robert Lewandowski marchează contra României. Fostul atacant de la Barcelona și Bayern a punctat de 5 ori în cele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, reușind o „dublă” în victoria cu 3-0 de la București și un „hat-trick” în succesul cu 3-1 de pe propriul teren.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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