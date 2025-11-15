Inadmisibil! Denis Drăguș, eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren în Bosnia – România!

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a comis o greșeală uriașă în meciul crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial. Atacantul introdus de Mircea Lucescu în repriza a doua a fost trimis la vestiare după doar două minute de la intrarea în joc.

Denis Drăguș, două minute de coșmar în Bosnia – România

cu faulturi dure comise de jucătorii echipei din Bosnia, însă cel care a văzut cartonașul roșu a fost nimeni altul decât Denis Drăguș, atacantul naționalei României.

Fotbalistul a fost aruncat în luptă în minutul 66 însă la doar două minute distanță Drăguș a văzut direct cartonașul roșu după o intrare periculoasă cu talpa sus, la nivelul capului unui adversar.

Dezastru pentru România în repriza a doua de la Zenica

Naționala României a avut parte de o repriză a doua de coșmar la Zenica. Džeko a restabilit egalitatea pe tabelă după o fază extrem de norocoasă pentru bosniaci, plină de devieri nefericite din partea jucătorilor lui Mircea Lucescu.

„Il Luce” a încercat să aducă un plus de prospețime cu introducerea lui Denis Drăguș, însă schimbarea s-a dovedit una neinspirată. Atacantul, mult prea entuziast, a ridicat piciorul prea sus în încercarea de a ajunge la o minge și l-a lovit cu piciorul în cap pe un adversar, iar Michael Oliver a scos instant cartonașul roșu din buzunar. VAR nu a intervenit.