Înainte de alegerea liceului: campioanele României la robotică transmit fetelor un mesaj simplu: ”Dacă îți place tehnologia, mergi pe acest drum”

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Rezultatele Evaluării Naționale deschid, pentru zeci de mii de elevi, una dintre cele mai importante alegeri: profilul liceului. În acest context, performanțele celor mai bune echipe de robotică din România, situate în Top 5, au transmis un mesaj care merită auzit, mai ales de fete: nu lăsa stereotipurile să decidă în locul tău.

Mesajul campioanelor României la robotică

În urmă cu doar câțiva ani, imaginea unei fete care proiectează componente mecanice, programează un robot sau conduce un departament tehnic părea o excepție. Astăzi, lucrurile încep să se schimbe.

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În cele cinci echipe care au reprezentat România la au activat 26 de fete și 47 de băieți, iar multe dintre tinere ocupă roluri esențiale în proiectarea, programarea și dezvoltarea roboților. Deși în departamentele tehnice fetele sunt încă minoritare, experiența lor este asemănătoare: prejudecățile dispar atunci când apar competența, pasiunea, rezultatele și munca în echipă.

Aceste povești au fost aduse în prim-plan în cadrul AstroFest, cu ocazia ceremoniei organizate de INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, care a premiat echipele campioane Velocity – de la Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, Heart of RoBots – Colegiul Național ”B.P. Hașdeu” din Buzău, , și AICitizens – Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani de către INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. Au fost premiați și campionii naționali First Lego League – de la Quantum Bits, una dintre cele mai valoroase echipe de robotică educațională din România.

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Noua generație acceptă mult mai ușor fetele în lumea tehnologiei

Andreea Paul, președinta și fondatoarea INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, a precizat că mesajele subliminale primite este unul dintre motivele pentru care fetele nu iau în calcul o carieră în tehnologie, dar a precizat că actuala generație nu mai face astfel de diferențe.

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”În gimnaziu și liceu, multe fete renunță la ideea unei cariere în știință sau tehnologie din cauza stereotipurilor, a lipsei modelelor feminine și a mesajelor, uneori foarte subtile, cum că aceste domenii sunt pentru băieți.

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Viitorul nu se construiește alegând între fete și băieți, ci încurajând fiecare copil să își descopere talentul și vocația, indiferent de stereotipuri. În atelierele de robotică din România se vede deja o generație care nu mai întreabă dacă o fată poate construi un robot.

Preocuparea lor este ce poate construi o echipă în care fiecare voce este ascultată și fiecare talent este valorificat la potențialul maxim. Iar misiunea noastră este să le construim autostrăzi pentru performanță”, a declarat Andreea Paul.

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De la excepție la normalitate: fetele își câștigă locul în echipele de robotică ale României

În perioada în care elevii aleg liceul, exemplele acestor campioni demonstrează că profilurile tehnice și domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) sunt o opțiune deschisă tuturor celor pasionați de tehnologie, indiferent de gen. Alegerea nu ar trebui să fie influențată de prejudecăți, ci de aptitudini, curiozitate și dorința de a învăța.

”E nevoie de fete în acest domeniu. Mintea lor organizată, felul în care știu să interacționeze cu alți oameni, modestia (dar nu cea exagerată!), răbdarea, felul în care susțin emoțional echipa – sunt calități care aduc echilibru în echipă”, a spus Iulia Tudor, liderul departamentului de printare și proiectare 3D, de la Velocity-Brăila.

”Din ce în ce mai multe fete intră în domeniile STEM și mă bucur că fac parte din acest val de tinere care performează la nivel înalt”, a afirmat Sandra Paul, multiplă campioană la kaiac și membră a departamentului hardware al Quantum Robotics, singura fată care proiectează și construiește roboți în echipa sa.

Băieții din echipele de robotică vorbesc apreciativ la adresa calităților pe care le au fetele din echipa lor și ce aduc ele bun în echilibrul competițional. Niciunul nu spune despre faptul că fetele ”pot ține pasul” cu ei, ci toți evidențiază ceea ce aduc ele în plus.

Mihnea Boancă, liderul echipei #20265 Heart of RoBots, din Buzău, a povestit cu mândrie despre echilibrul de gen și preocuparea pentru diversitatea echipei, care au fost remarcate și le-au adus și premii. ”Ne dorim să construim un mediu cât mai primitor și mai încurajator, în care diversitatea să înflorească”, a precizat el.