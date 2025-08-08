Sport

Înainte de Drita – FCSB, Voyo transmite meciul care dă startul sezonului fotbalistic în Anglia

Voyo este locul unde se va vedea în țara noastră fotbalul din Anglia din acest sezon, iar primul meci transmis pe platforma de streaming va avea loc în weekend.
Traian Terzian
08.08.2025 | 19:45
Inainte de Drita FCSB Voyo transmite meciul care da startul sezonului fotbalistic in Anglia
SPECIAL FANATIK
Startul de sezon din Anglia se dă pe Voyo. Sursă foto: Hepta

Campioana Liverpool și Crystal Palace, câștigătoarea surprinzătoare a Cupei Angliei, vor da startul în noul sezon. Ele se vor întâlni în Community Shield, partida urmând a fi transmisă în țara noastră pe platforma Voyo.

ADVERTISEMENT

Startul de sezon din Anglia se vede pe Voyo

Pro TV a achiziționat în primă fază drepturile de televizare pentru partidele din Premier League, iar apoi a luat exclusivitate și pentru jocurile din Cupa Angliei și Community Shield, în fapt Supercupa care deschide noua stagiune.

Postul din Pache Protopopescu a mizat pe faptul că în Anglia se joacă cel mai bun fotbal din lume și a decis ca toate întâlnirile din cele trei competiții să fie difuzate în exclusivitate pe Voyo, astfel că iubitorii acestui sport vor fi nevoiți să-și facă abonament.

ADVERTISEMENT

Așa cum spuneam, primul meci din Anglia care se va vedea pe Voyo este cel care le aduce față în față pe Liverpool și Crystal Palace. Duelul din Community Shield este programat duminică, 10 august, de la ora 17:00, pe stadionul Wembley.

Abonamente reduse pe Voyo pentru fanii fotbalului

Imediat după ce a achiziționat drepturile de televizare a competițiilor din Anglia, Pro TV a venit cu o ofertă excelentă pentru fanii sportului rege din România care își vor face abonament pe Voyo pentru un an.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Mai exact, cei care vor alege să se aboneze la platforma de streaming vor beneficia de 4 luni gratuite. În mod normal, prețul unui abonament lunar este de 4,76 euro, dar cu această ofertă suma scade la 3,17 euro pe lună.

ADVERTISEMENT
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digisport.ro
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”

După ce meciul din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League dintre FCSB și Drita a putut fi văzut pe Pro TV, postul din Pache Protopopescu a hotărât ca returul din Kosovo să fie transmis în exclusivitate pe Voyo, așa cum s-a întâmplat și cu partida din deplasare a campioanei României cu Shkendija.

ADVERTISEMENT
„Vând meciul la unguri!”. Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la...
Fanatik
„Vând meciul la unguri!”. Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la meciul istoric Steaua – Honved din Cupa Campionilor
Infirmeria plină la Rapid! Care sunt jucătorii care revin cu FCSB: “Cu puţin...
Fanatik
Infirmeria plină la Rapid! Care sunt jucătorii care revin cu FCSB: “Cu puţin efort, vor putea evolua în derby!”
Iubita lui Erling Haaland și-a afișat geanta de peste 350.000 de euro, în...
Fanatik
Iubita lui Erling Haaland și-a afișat geanta de peste 350.000 de euro, în vacanța de la Roma: „Trăiește pe picior mare”. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!