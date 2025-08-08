Înainte de Drita – FCSB, Voyo transmite meciul care dă startul sezonului fotbalistic în Anglia

Campioana Liverpool și Crystal Palace, câștigătoarea surprinzătoare a Cupei Angliei, vor da startul în noul sezon. Ele se vor întâlni în Community Shield, partida urmând a fi transmisă în țara noastră pe platforma Voyo.

Startul de sezon din Anglia se vede pe Voyo

Pro TV a achiziționat în primă fază drepturile de televizare pentru partidele din Premier League, iar apoi a luat exclusivitate și pentru jocurile din Cupa Angliei și Community Shield, în fapt Supercupa care deschide noua stagiune.

Postul din Pache Protopopescu a mizat pe faptul că în Anglia se joacă cel mai bun fotbal din lume și a decis ca să fie difuzate în exclusivitate pe Voyo, astfel că iubitorii acestui sport vor fi nevoiți să-și facă abonament.

Așa cum spuneam, primul meci din Anglia care se va vedea pe Voyo este cel care le aduce față în față pe Liverpool și Crystal Palace. Duelul din Community Shield este programat duminică, 10 august, de la ora 17:00, pe stadionul Wembley.

Abonamente reduse pe Voyo pentru fanii fotbalului

Imediat după ce a achiziționat drepturile de televizare a competițiilor din Anglia, care își vor face abonament pe Voyo pentru un an.

Mai exact, cei care vor alege să se aboneze la platforma de streaming vor beneficia de 4 luni gratuite. În mod normal, prețul unui abonament lunar este de 4,76 euro, dar cu această ofertă suma scade la 3,17 euro pe lună.

După ce meciul din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League dintre FCSB și Drita a putut fi văzut pe Pro TV, postul din Pache Protopopescu a hotărât ca , așa cum s-a întâmplat și cu partida din deplasare a campioanei României cu Shkendija.