Înainte de Inter – Como, Cesc Fabregas a vorbit despre refuzul său de a prelua banca „nerazzurrilor”: „E dureros”. Cum l-a caracterizat pe Cristi Chivu

Como se află într-o formă excelentă în Serie A, unde a suferit un singur eșec în acest sezon, 0-1 cu Bologna în august. Echipa antrenată de Cesc Fabregas ocupă locul 5, la doar 4 puncte distanță de liderul AC Milan. Sâmbătă, de la ora 19:00, Como va juca pe terenul lui Inter, iar partida va avea o însemnătate specială pentru tehnicianul spaniol, care a fost dorit pe banca „nerazzurrilor” înainte de numirea lui Cristi Chivu.

Ce a declarat Cesc Fabregas despre refuzul său de a o prelua pe Inter

„Provocat” de jurnaliștii italieni să vorbească despre refuzul său de a o prelua pe Inter în vară, înainte de numirea lui Cristi Chivu, Cesc Fabregas nu a dorit să ofere foarte multe detalii cu privire la acest subiect, însă a recunoscut că întrebarea este una „dureroasă”. „Refuzul meu de a merge la Inter? Nu voi vorbi despre asta, nu mă interesează acum.

Această întrebare este una dureroasă, din cauza emoției. Sunt la Como, voi ‘înghiți’ totul și pe toți pentru Como. Nu sunt persoana care să spună ‘S-a întâmplat asta, iar acum sunt mai slab’. Nu, eu îmi fac meseria”, a declarat antrenorul spaniol, conform . Despre acest subiect .

Cum l-a caracterizat Cesc Fabregas pe Cristi Chivu

Cesc Fabregas a avut doar cuvinte de laudă pentru Inter, dar și pentru antrenorul echipei, Cristi Chivu. „Inter este o echipă foarte bună cu un antrenor foarte bun. Merg pe San Siro des, să urmăresc meciurile lui Inter din Champions League, pentru că sunt cea mai puternică echipă.

Nu îmi este rușine cu acest lucru. Am admirat și Interul lui Inzaghi”, a spus antrenorul celor de la Como. Cesc Fabregas l-a înfruntat pe în sezonul trecut, când tehnicianul român activa la Parma, iar Como a avut câștig de cauză, scor 1-0. Ca jucători, cei doi au fost adversari în celebrul amical Spania – România din noiembrie 2006, câștigat de „tricolori” cu 1-0 la Cadiz, după o reușită semnată de Ciprian Marica.

Cesc Fabregas a prefațat partida Inter – Como

Fabregas a prefaţat în cadrul conferinţei de presă şi partida care va avea loc sâmbătă pe San Siro, una extrem de importantă pentru cele două formaţii. „Nu suntem noi echipa care să o sperie pe Inter. Au jucat foarte multe meciuri, două finale de Champions League… Ne vom face jocul și vom încerca să câștigăm, dar trebuie să fim conștienți de faptul că întâlnim o echipă de top, foarte puternică.

Vrem să facem cel mai bun meci din lume, să facem un meci mare”, a spus tehnicianul spaniol. Clasamentul din Serie A este unul foarte echilibrat după 13 etape. AC Milan şi Napoli sunt în fruntea ierarhiei, cu câte 28 de puncte, urmate de Inter şi AS Roma, cu 27. Celelalte locuri care duc în cupele europene sunt ocupate de Como şi Bologna, cu câte 24 de puncte.