Înainte de marea finală Chefi la cuțite, a fost făcută publică „prima și singura imagine cu toți concurenții sezonului 10”. Cum a fost surprins Nosfe

Finala sezonului 10 al emisiunii Chefi la cuțite va fi difuzată chiar pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Cu câteva ore înainte de a se afla numele câștigătorului, a fost făcută publică o fotografie de colecție, în care se regăsesc toți concurenții care au făcut parte din show anul acesta. În imagine apare și Nosfe, care s-a stins din viață toamna aceasta.

Imaginea de colecție cu toți concurenții sezonului 10 Chefi la cuțite. Nosfe apare zâmbitor și binedispus

În 2022, Mădălina Crețan și Darius Vlad Crețan și-au îndeplinit un vis. Împinși de dragoste și pasiunea pentru bucătărie, s-au înscris la Chefi la cuțite. Ea a ajuns până în aproape de semifinală, iar

ADVERTISEMENT

Totuși, Nosfe a adus bucurie în cadrul show-ului și a oferit lecții de viață. Din nefericire, nu a ajuns să-și vadă parcursul la televizor și nici să se bucure de reușitele pe care soția le-a avut după ce el a părăsit competiția,

Pe 1 decembrie, chiar de ziua Națională a României, va fi difuzată marea finală a concursului culinar de la Antena 1. Pentru titlul de cel mai bun bucătar, dar și pentru premiul de 30.000 de euro Adrian Stroe, Raluca Todea și Florica Baboi.

ADVERTISEMENT

Cu o zi înainte de a se încheia sezonul 10, Andrei Mihalcea, fost concurent Chefi la cuțite, a făcut publică o imagine în care apar toți cei care au făcut parte din show. După pierderea lui Nosfe, poza nu va mai putea fi niciodată refăcută în formulă completă, ceea ce transformă fotografia în una de colecție.

Vezi această postare pe Instagram

Autenticitatea imaginii este dată, totodată, de faptul că aceasta pare a fi realizată cu un aparat foto pe film, ci nu cu unul digital. Ca de obicei, Nosfe a fost surprins zâmbind, poziționat undeva în spatele soției sale.

ADVERTISEMENT

„O poza făcută de pe aparatul lui Antonescu Alex Titus în care, pentru prima și ultima oara, suntem toți concurenții din sezonul 10 în același loc”, a scris fostul concurent Chefi la cuțite în descrierea imaginii publicate pe Instagram.

Mesajul publicat de soția lui Nosfe după eliminarea de la Chefi la cuțite: „Am plâns pentru că s-a terminat”

Mădălina Crețan nu a reușit să ajungă până în marea finală Chefi la cuțite, iar în momentul în care a părăsit competiția a izbucnit în lacrimi. Printr-o postare emoționantă publicată în social media, soția lui Nosfe a mărturisit că este norocoasă pentru tot ceea ce a avut ocazia să trăiască în săptămânile în care a făcut parte din show.

ADVERTISEMENT

„Nu am reușit să împărtășesc cu voi prea multe din această experiență, deși mi-am dorit-o atât de mult și mi-a adus atât de multă bucurie! Nu credeam că voi reuși să ajung atât de departe, deși îmi doream asta după fiecare probă individuală, în același timp am zis și am știut mereu că fiecare omuleț de acolo este capabil și merită din punct de vedere culinar și nu numai să ajungă în semifinală!

ADVERTISEMENT

Nu știu cum s-au văzut toate lucrurile din fața televizorului, în schimb pot să vă spun cum le-am văzut eu acolo și cum le vad și acum! Mă consider norocoasă că am făcut parte din acest sezon, cu acești oameni!”, a spus soția lui Nosfe.

Mădălina Crețan a dezvăluit că de la Chefi la cuțite a rămas cu „frați și surori” care îi sunt alături în perioada grea prin care trece acum.

„Am plâns la această eliminare nu pentru că nu am ajuns în semifinală, am plâns pentru că s-a terminat o etapă din viața mea care a devenit fundamentală în drumul meu ca OM în această călătorie, prin această lume”, a completat Mădălina Crețan.

Mădălina Crețan îi este recunoscătoarea lui Nosfe

În plus, pentru valorile care au făcut-o remarcată și admirată la Chefi la cuțite, Mădălina Crețan îi atribuie lui Nosfe, dar și fiicei, lor meritele.

„Blândețea și fairplay-ul pe care l-ați văzut la mine se datorează multor oameni de la care am ales să învăț! De la părinții mei, de la profesori, de la prieteni, de la familia mea extinsă, dar foarte foarte mult de la copilul si soțul meu!

P.S. Ne vedem în finală! Vă îmbrățișez pe fiecare în parte și vă doresc să vă amintiți mereu, în orice situație, grea sau ușoară, bună sau rea, că la baza suntem toți oameni cu suflet și că oamenii au nevoie de oameni!”, și-a încheiat Mădălina Crețan mesajul.