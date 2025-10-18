Înainte de Metaloglobus – FCSB, Miculescu a spus care e cea mai mare temere a roș-albaștrilor: „O să ne pună probleme”

Cei doi jucători unt conștienți că e nevoie de concentrare maximă pentru echipă, pentru a putea să obțină toate cele 3 puncte în duelul cu Metaloglobus.

David Miculescu e sigur de victoria FCSB cu Metaloglobus

Confruntarea dintre Metaloglobus și FCSB, ce va avea loc la Clinceni, este astăzi, de la ora 20:30. are două victorii la rând în campionat, cu Oțelul Galați și Universitatea Craiova, iar acum speră să bifeze al treilea succes consecutiv și să se apropie și mai mult de locurile de play-off. David Miculescu a spus o mare problemă pe care echipa sa o poate avea este cea legată de starea terenului, mai ales că la ora partidei se anunță ploi abundente. De altfel, atacantul a dat exemplul unui eșec suferit de FCSB, 3-4, cu Dinamo, partidă la care, spune acesta, gazonul nu a fost la cel mai bun nivel.

„Sunt multe accidentări, dar până la urmă toți jucătorii care sunt aici sunt cei mai buni din țară, pentru mine, pentru suporteri. Va fi un meci greu, pentru că dacă și terenul nu va fi în condiții acceptabile, o să plouă, se strică, așa cum a fost la meciul cu Dinamo. O să ne pună probleme acest aspect. Până la urmă spun că nu o să avem probleme și o să reușim să luăm cele 3 puncte”, a declarat David Miculescu

Juri Cisotti, precaut înainte de Metaloglobus – FCSB: „Atitudine!”

Italianul, recunoscut ca un profesionist desăvârșit, a declarat și el că partida cu Metaloglobus, echipă care nu are victorie în actualul sezon de SuperLiga, trebuie abordată cu concentrare și atenție.

„Cu siguranță o să fie un meci greu, în deplasare, terenul nu e bun din câte știu. Fiecare meci e imprevizibil, trebuie să ne pregătim foarte bine și să intrăm pe teren cu o atitudine bună. Trebuie să legăm victoriile în SuperLigă și o să vedem ce facem mai departe”, a spus și Juri Cisotti.

Clasamentul SuperLigii înainte de Metaloglobus – FCSB

Înainte de meciul cu Metaloglobus, cei de la FCSB au 13 puncte strânse în 12 etape și se află pe locul 12. Totuși, formația roș-albastră a avut două rezultate pozitive și acum se află la doar 5 puncte de prima poziție de play-off, ocupată de Unirea Slobozia.

De cealaltă parte, Metaloglobus este singura formație din SuperLiga care nu a bifat vreun succes până acum. Echipa condusă de Mihai Teja are doar 3 egaluri și spectrul retrogradării în divizia secundă este din ce în ce mai clar.