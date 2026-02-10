Înainte de Tottenham – Newcastle, Thomas Frank a vorbit neîntrerupt despre Radu Drăgușin: „Îmi place mult”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin este apt din punct de vedere fizic și gata să rupă norii în Premier League. Deși părea că el nu va mai prinde minute pentru Spurs, șansa creată de absențele din lotul londonezilor îl va face să fie titular pentru cel puțin o lună. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a vorbit la superlativ despre stoperul român înainte de meciul cu Newcastle.

Ce a spus Thomas Frank despre Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Newcastle

Radu Drăgușin a fost un adevărat oportunist în perioada sa petrecută la Tottenham. Internaționalul român a profitat de fiecare dată de absențele importante din defensiva londonezilor pentru a prinde minute importante în tricoul lui Spurs.

Radu Drăgușin nu a primit prea multe șanse din partea lui Thomas Frank și chiar se gândea la un posibil transfer, însă blestemul accidentărilor și al suspendărilor din defensiva lui Tottenham continuă și în acest sezon. Cu Cristian Romero suspendat pentru următoarele patru etape și Kevin Danso accidentat, Radu Drăgușin va fi din nou titularul lui Tottenham, iar antrenorul danez a avut un discurs laudativ la adresa sa după meciurile cu ambele formații din Manchester.

„Cred că a făcut o revenire spectaculoasă și a arătat foarte bine în cele două meciuri în care a jucat. Arată foarte puternic și îmi place asta. Cred că este foarte bun ca și fundaș. Este mereu alert. Îmi place felul în care se mișcă, felul în care anticipează diferite situații, felul în care încearcă să facă exact ceea ce trebuie. Este bun și competitiv din orice punct de vedere. Este bine, este puternic și este gata să o demonstreze din nou mâine”, a spus Thomas Frank la conferința de presă premergătoare partidei de acasă, contra lui Newcastle United, conform

Romero i-a oferit o nouă șansă uriașă lui Radu Drăgușin

Cu Micky van de Ven revenit, Radu Drăgușin a fost din nou lăsat pe banca de rezerve pentru meciul cu Manchester United, însă a fost introdus în teren după nici măcar 30 de minute. Cristian Romero, campion mondial cu Argentina, a avut o intrare horror asupra unui adversar și a văzut direct cartonașul roșu.

Pentru că el a mai văzut un cartonaș roșu recent, în finalul anului 2025, ceea ce îi va asigura postul de titular lui Radu Drăgușin cel puțin pentru o lună de zile, în meciurile cu Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace.