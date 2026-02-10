Sport

Înainte de Tottenham – Newcastle, Thomas Frank a vorbit neîntrerupt despre Radu Drăgușin: „Îmi place mult”

Discursul lui Thomas Frank din cadrul conferinței de presă cu privire la Radu Drăgușin a dat peste nas tuturor contestatarilor. Ce a spus antrenorul danez al lui Spurs despre român înainte de meciul cu Newcastle
Ciprian Păvăleanu
10.02.2026 | 08:40
Inainte de Tottenham Newcastle Thomas Frank a vorbit neintrerupt despre Radu Dragusin Imi place mult
ULTIMA ORĂ
Thomas Frank a vorbit la superlativ despre Radu Drăgușin înainte de meciul cu Newcastle. Foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin este apt din punct de vedere fizic și gata să rupă norii în Premier League. Deși părea că el nu va mai prinde minute pentru Spurs, șansa creată de absențele din lotul londonezilor îl va face să fie titular pentru cel puțin o lună. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a vorbit la superlativ despre stoperul român înainte de meciul cu Newcastle.

Ce a spus Thomas Frank despre Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Newcastle

Radu Drăgușin a fost un adevărat oportunist în perioada sa petrecută la Tottenham. Internaționalul român a profitat de fiecare dată de absențele importante din defensiva londonezilor pentru a prinde minute importante în tricoul lui Spurs.

ADVERTISEMENT

Revenit după accidentarea oribilă din startul anului 2025, Radu Drăgușin nu a primit prea multe șanse din partea lui Thomas Frank și chiar se gândea la un posibil transfer, însă blestemul accidentărilor și al suspendărilor din defensiva lui Tottenham continuă și în acest sezon. Cu Cristian Romero suspendat pentru următoarele patru etape și Kevin Danso accidentat, Radu Drăgușin va fi din nou titularul lui Tottenham, iar antrenorul danez a avut un discurs laudativ la adresa sa după meciurile cu ambele formații din Manchester.

„Cred că a făcut o revenire spectaculoasă și a arătat foarte bine în cele două meciuri în care a jucat. Arată foarte puternic și îmi place asta. Cred că este foarte bun ca și fundaș. Este mereu alert. Îmi place felul în care se mișcă, felul în care anticipează diferite situații, felul în care încearcă să facă exact ceea ce trebuie. Este bun și competitiv din orice punct de vedere. Este bine, este puternic și este gata să o demonstreze din nou mâine”, a spus Thomas Frank la conferința de presă premergătoare partidei de acasă, contra lui Newcastle United, conform Football London.

ADVERTISEMENT
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul:...
Digi24.ro
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”

Romero i-a oferit o nouă șansă uriașă lui Radu Drăgușin

Cu Micky van de Ven revenit, Radu Drăgușin a fost din nou lăsat pe banca de rezerve pentru meciul cu Manchester United, însă a fost introdus în teren după nici măcar 30 de minute. Cristian Romero, campion mondial cu Argentina, a avut o intrare horror asupra unui adversar și a văzut direct cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO...
Digisport.ro
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina

Pentru că el a mai văzut un cartonaș roșu recent, în finalul anului 2025, această recidivă îi va aduce, conform presei engleze, nu mai puțin de patru etape de suspendare, ceea ce îi va asigura postul de titular lui Radu Drăgușin cel puțin pentru o lună de zile, în meciurile cu Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace.

S-a terminat perioada de transferuri. Cum mai pot aduce fotbaliști echipele Superligii din...
Fanatik
S-a terminat perioada de transferuri. Cum mai pot aduce fotbaliști echipele Superligii din acest moment
Țara vecină cu România care plătește 126.000 de euro pentru o medalie de...
Fanatik
Țara vecină cu România care plătește 126.000 de euro pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Statul român, anunț surprinzător despre recompense
Influencerul care face înconjurul lumii a ajuns în România, pe Arena Națională: „M-am...
Fanatik
Influencerul care face înconjurul lumii a ajuns în România, pe Arena Națională: „M-am îndrăgostit! În Belgia nu vezi așa ceva”. Video exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul conducător al Universității Craiova cere sancțiunea lui Baiaram, după scenele reprobabile din...
iamsport.ro
Fostul conducător al Universității Craiova cere sancțiunea lui Baiaram, după scenele reprobabile din derby: 'Lucrurile astea nu se fac'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!