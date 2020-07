Înainte să devină părinți, Cristi Manea și Irina Deaconescu își spun povestea de iubire: „Ne-am cunoscut din pură întâmplare”

Deși are doar 22 de ani, Cristi Manea se poate considera un bărbat cu adevărat fericit și împlinit. Asta pentru că este unul dintre cei mai buni fundași din Liga 1, titular incontestabil în echipa pregătită de Dan Petrescu și, mai presus de toate, se pregătește să devină tătic.

Da, ați auzit bine. Irina Deaconescu, frumoasa iubită a CFR-istului a dezvăluit pe contul său de Instagram că este însărcinată, spre bucuria fanilor, care nu au mai contenit cu like-urile la aflarea acestei vești.

Și tot acolo a postat un videoclip în care își spune cu lux de amănunte povestea de dragoste, rememorând inclusiv momentul în care a „pus ochii” pe fotbalistul campioanei en-titre. „E tot ce mi-am dorit vreodată, dragostea perfectă, intactă”, a dezvăluit vloggerița.

Cum s-au cunoscut Cristi Manea și Irina Deaconescu? „Prințesa Instagramului” a spus întreaga poveste

„La început eram doar eu mică și cu ochii mari, curioasă, dar în poze nu se vede. Eram sensibilă, nicidecum fricoasă. Am tot crescut grăbită să fac multe, să trăiesc tot, să fiu propria mea persoană, să le arăt tuturor că pot.

Povestea merge mai departe până într-o seară la mare când ne-am cunoscut din pură întâmplare. Am gravitat, eu spre el, el spre mine, de parcă ne vedeam în oglindă pentru prima dată. De atunci e tot ce mi-am dorit vreodată, dragostea perfectă, intactă. Doar el știe cum să mă iubească, să mă tempereze, să mă potolească, iar eu îi arăt viața fără frână și că totul e posibil împreună.

Ne-am cunoscut accidental, dar știm că nimic nu e întâmplător, așa că viața ne-a făcut o petrecere surpriză și acum vrem să vă spunem tuturor că pentru noi 1+1 fac 3, trei iubiri perfecte ca-n povești. De luni bune așteptam un suflet mic cu nerăbdar, un suflet creat din dragostea noastră cea mare.

Nu o să mint, entuziasmul ni se amestecă cu teama, dar niciodată nu mi-am dorit mai mult să mă strige cineva: mamă. Îți mulțumim că ne faci atât de fericiți și că ne-ai ales. Vrem să știi doar atât, te iubim deja cel mai mult din Univers”, a povestit Irina Deaconescu în videoclipul postat pe Instagram.

A recunoscut că a făcut videochat: „Era nevoie de o sumă mare de bani”

Chiar dacă acum se bucură de un real succes pe rețelele de socializare, unde a reușit să construiască o comunitate de sute de mii de abonați care îi urmăresc postările, drumul nu a fost deloc lipsit de sacrificii. În timp ce se pregătea pentru Bacalaureat, iubita lui Cristi Manea a trebuit să găsească un job care să-i aducă rapid o sumă impresionantă de bani.

Așa a ajuns să facă videochat și, în ciuda faptului că nu este deloc mândră de acest episod din viața ei, a găsit puterea să vorbească despre el în primul vlog publicat pe propriul canal de Youtube. Tot acolo a povestit cu lux de amănunte despre atacurile de panică și întreg calvarul pe care l-a trăit în acea perioadă.

„Era prin luna septembrie 2016, eram la liceu în clasa a XII-a, în perioada simulărilor, şi în familia mea a apărut o problemă destul de gravă. Era nevoie de o sumă mare bani, într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalităţi pentru a câştiga bani mulţi în timp scurt şi singurele variante erau videochat, videochat, videochat … Mi-am cumpărat o cameră şi am făcut asta timp de 3 luni.

După aceste 3 luni, am strâns banii necesari, am spus că închei cu asta şi că nimeni nu va afla ce am făcut. Însă, în martie 2017, am fost sunată de o prietenă care mi-a spus că au apărut poze cu mine pe internet, dezbrăcată. A fost unul dintre momentele când am făcut un atac de panică pentru că ştiam despre ce este vorba.

Am ajuns la şcoală şi am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje de la foarte multe persoane. Într-un timp foarte scurt, aceste poze au ajuns la toţi cei care mă cunoşteau. Eram devastată, plângeam constant, nu mă puteam opri. Nu am am mers la şcoală timp de o săptămână.

A apărut un articol în presă despre asta, au început mesaje de la persoane care îşi făcuseră conturi false. Mă înjurau, denigrau, îmi spuneau să mă sinucid, lumea a început să distribuie acel articol şi ştiu că, la un moment dat, pur şi simplu nu am mai putut.

Mă gândeam la tot felul de prostii. Mi se părea că nu există rezolvare, că nu pot trece peste asta. Însă, cu ajutorul familiei şi prietenilor, am ajuns la nişte concluzii. Că eşti om şi că greşeşti, că persoanele care contează te vor iubi orice s-ar întâmpla şi că cei care dispar la primul nu au ce căuta în viaţa ta”, a mărturisit Irina Deaconescu.