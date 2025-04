Înainte să vină la Craiova, Takuto Oshima a trăit în Cracovia. Mijlocașul din Bănie recunoaște: „Când am ajuns aici am avut un șoc”

Takuto Oshima a ajuns la Universitatea Craiova la început acestui sezon după ce a fost lăsat liber de contract de formația poloneză, Cracovia. Japonezul a dezvăluit că i-a fost foarte greu să se adapteze la un oraș mic, precum Craiova, după ce s-a despărțit de orașul polonez în care a trăit timp de doi ani și pe care el l-a caracterizat ca fiind un oraș foarte mare și frumos în comparație cu „Inima Olteniei”.

Takuto Oshima, probleme de adaptare la Universitatea Craiova

însă Takuto Oshima, mijlocașul Universității Craiovei, se numără printre cei ce au călcat în SuperLiga. Japonezul a fost văzut de Costel Gâlcă, pe vremea când antrena în Polonia la Radomiak Radom, iar fostul antrenor al Craiovei și l-a dorit neapărat atunci când a preluat echipa.

ADVERTISEMENT

Oshima a recunoscut că mai ales din cauza orașului pe care îl consideră foarte mic în comparație cu Cracovia, unde a locuit cât timp a jucat la echipa cu același nume:

„O să fiu sincer! Înainte să vin aici am fost în Cracovia, un oraș mare și frumos. Dacă le compar, Craiova este un oraș foarte mic. Pentru mine este important orașul deoarece la stadion vin doar să mă antrenez, însă viața mi-o trăiesc în afara stadionului, în orașul unde mă aflu.

ADVERTISEMENT

Mi-a fost greu să mă adaptez, pentru că simțeam că e un oraș prea mic aici, dar acum m-am obișnuit și îmi place, însă când am ajuns aici am avut un șoc. Nu știam nimic despre România, am vorbit cu Virgil Ghiță și Cornel Râpă înainte să vin aici. Sunt doi dintre cei mai buni prieteni ai mei și mi-au spus că e o echipă mare aici”, a mărturisit Oshima.

Takuto Oshima: „Mă simt străin în țara mea”

Japonezul universității a făcut o comprație între mâncarea japoneză din Europa și cea originală, direct din „Țara Soarelui Răsare”, și a ajuns la concluzia că diferența este uriașă. Mijlocașul din Bănie a vorbit și despre ospitalitatea japonezilor:

ADVERTISEMENT

„Mâncare japoenză este incredibilă pentru mine, șitiți și voi că mâncarea asiatică este gustoasă, dar mâncarea japoneză din Europa nu are nicio legătură cu cea originală. Vă doresc să ajungeți în Japonia și să vedeți ce gust are mâncarea acolo și cât de politicoși sunt japonezii, nu ca mine.

ADVERTISEMENT

Și eu sunt politicos, însă ei o duc la un nivel cu totul diferit. Când sunt în Japonia, comparându-mă cu ei, nu mă simt ca și cum aș fi de acolo, mă simt ca și cum sunt străin în țara mea”, a spus Takuto Oshima, mijlocașul Universității Craiova.