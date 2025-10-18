Înainte să vorbească de Dinamo – Rapid, Zeljko Kopic a ținut să transmită un mesaj: „Am auzit de familia lui Gâlcă”

cu un mesaj emoționant după tragedia din Rahova, unde un bloc a explodat și 3 oameni au murit.

Zeljko Kopic, mesaj emoționant după tragedia din Rahova. Ce spune tehnicianul croat de Alex Musi, fotbalist accidentat la echipa națională

„În primul rând vrem să ne exprimăm regretul pentru cele întâmplate în Rahova. Toți cei de la Dinamo sunt alături de oamenii care au fost afectați. Am auzit că familia lui Gâlcă este de acolo, le transmitem suportul și empatia noastră”, a spus Zeljko Kopic.

a oferit ultimele detalii despre și a anunțat că decizia cu privire la prezența sa pe teren va fi luată în ziua jocului.

„Ambele echipe se descurcă bine, merită susținere, aștept ca noi să jucăm bine și să dăm totul pentru a obține cele 3 puncte. Eu simt mereu că fanii sunt aproape de noi, sunt convins că o să fie o atmosferă grozavă. Musi e mai bine, mai avem 24 de ore și o să vedem. A trecut puțin timp de la accidentare. În funcție de cum se simte mâine o să decidem. Mă bucur că nu e ceva grav, dacă nu e gata pentru mâine, atunci e important să fie apt la următoarele partide”, a continuat tehnicianul croat.

Alex Dobre, fotbalistul de la Rapid care l-a impresionat pe Zeljko Kopic

Internaționalul celor de la Rapid, Alex Dobre, este un fotbalist pe care Zeljko Kopic îl place, iar croatul a remarcat progresul pe care acesta l-a avut în carieră și cum a reușit să înscrie deja în 12 etape cât tot sezonul trecut. De asemenea, tehnicianul a anunțat că se bazează pe Stipe Perica și speră că acesta să revină la forma care l-a consacrat.

„Derby-urile aduc mereu emoții în plus. E important că suntem echipă de play-off, ne concentrăm și sperăm să rămânem acolo. În trecut, da, am avut unele probleme după pauza cauzată de echipele naționale, dar suntem fericiți să avem internaționali. Rapid este o echipă foarte bună, cu calitate ofensivă, care merită să fie sus în clasament. Dacă vrem să câștigăm trebuie să fim în cea mai bună formă.

Toate echipele au puncte slabe. Da, Dobre e un fotbalist foarte bun. Cariera lui are o pantă ascendentă. Anul trecut a marcat de 7 ori, iar în acest sezon a înscris deja 7 goluri. Perica este un jucător important pentru noi, e important să fie în formă, este din ce în ce mai bine din punct de vedere fizic. El a fost un marcator la toate echipele unde a jucat”, a concluzionat Zeljko Kopic.