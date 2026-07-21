Sport

Înaintea lui Maradona și Cruyff! Kevin Keegan era, de fapt, idolul lui Gică Hagi: „Mi-ar fi plăcut să joc la Newcastle”

Ziua de 20 iulie 2026 va fi una de neagră amintire inclusiv pentru Gică Hagi. Selecționerul României are motive să deplângă moartea legendarului fotbalist englez Kevin Keegan
Cristian Măciucă
21.07.2026 | 07:00
Inaintea lui Maradona si Cruyff Kevin Keegan era de fapt idolul lui Gica Hagi Miar fi placut sa joc la Newcastle
SPECIAL FANATIK
Înaintea lui Maradona și Cruyff! Kevin Keegan era, de fapt, idolul lui Gică Hagi: „Mi-ar fi plăcut să joc la Newcastle”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Legendarul fotbalist englez Kevin Keegan, dublu Balon de Aur, s-a stins din viață luni, 20 iulie, la vârsta de 75 de ani. Puțină lume știe că britanicul a fost primul idol al lui Gică Hagi (61 de ani) din copilărie, înainte de Johan Cruyff și Diego Armando Maradona.

Regretatul Kevin Keegan a fost idolul lui Gică Hagi

Fotbalul englez este în doliu odată cu vestea decesului lui Kevin Keegan. Fostul internațional a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul la stomac, o afecțiune cu care fusese diagnosticat la începutul anului 2026. Dublu câștigător al Balonului de Aur, în 1978 și 1979, fostul atacant englez era unul dintr idolii lui Gică Hagi. Selecționerul României a povestit că l-a admirat enorm pe fostul star de la Liverpool, Hamburg, Southampton sau Newcastle, înainte să devină fanul lui Johan Cruyff sau Diego Maradona.

ADVERTISEMENT

„Mi-a plăcut foarte mult Kevin Keegan în copilărie. El a fost unul dintre idolii mei, așa că mi-ar fi plăcut să joc sub comanda lui la Newcastle, dar nu s-a întâmplat. Tottenham a venit și ea cu o ofertă foarte bună, dar banii nu au contat atât de mult… Când te sună Cruyff și îți cere să mergi la Barcelona, ​​e greu să spui nu”, a declarat Gică Hagi, într-un interviu pentru BBC.

Hagi a fost aproape să îl aibă antrenor pe Keegan la Newcastle

Kevin Keegan și-a început cariera de antrenor în 1992, la Newcastle, acolo unde a stat până în 1997. În acea perioadă, „Regele” a ajuns la Galatasaray, dar recunoaște că și-ar fi dorit să joace în Premier League, de ce nu, chiar sub comanda dublului Balon de Aur. „În 1996, multe zvonuri m-au legat de diverse cluburi din Premier League, dar am optat să mă apropii de România și să semnez cu Galatasaray.

ADVERTISEMENT
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat...
Digi24.ro
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii

„Proiectul lor (n.r. – al englezilor) era mare: urmăreau să construiască succesul la nivel continental. Cu siguranță, mi-ar fi plăcut să joc în Anglia. Este o ligă care mi-a plăcut și o urmăream. Încă o urmăresc și acum. Există o cultură fotbalistică fantastică. Am fost mereu iubit și respectat în Anglia și am avut niște performanțe grozave împotriva adversarilor englezi. Cred că nu am pierdut niciodată împotriva lor. Ar fi fost grozav să joc în Premier League, dar probabil că nu a fost menit să fie. Îmi pare rău că nu s-a întâmplat. Cred că fanilor le-ar fi plăcut stilul meu”, a mai spus actualul selecționer al României.

ADVERTISEMENT
După 20 de ore, Leo Messi a rupt tăcerea! Prima reacție după finala...
Digisport.ro
După 20 de ore, Leo Messi a rupt tăcerea! Prima reacție după finala Spania - Argentina 1-0

Hagi l-a eliminat pe Kevin Keegan la Euro 2000

Ultima performanță a României la Campionatul European este calificarea în sferturile de finală, pe care „tricolorii” le-au atins la Euro 2000. Atunci, România a făcut parte din Grupa A, acolo unde a remizat cu Germania (1-1), a pierdut cu Portugalia (0-1) și a câștigat împotriva Angliei (3-2). Succesul împotriva britanicilor a însemnat calificarea „tricolorilor” și eliminarea naționalei Albionului, care, la acea vreme, era condusă de Kevin Keegan, idolul lui Gică Hagi. „Regele” a fost suspendat și nu a evoluat în acel meci împotriva Angliei.

ADVERTISEMENT

„E greu de spus cine era cel mai bun jucător al Angliei din acea echipă, pentru că niciunul nu și-a atins potențialul. Anglia a avut mereu echipe senzaționale, iar mie chiar mi-a plăcut de Alan Shearer. Atât la CM 1998, cât și la Euro 2000, Anglia putea câștiga, dar nu și-a atins potențialul. Îmi pare rău, mai ales că unul dintre idolii mei a fost Kevin Keegan. Totuși o victorie contra Angliei este o onoare, iar toată lumea ne-a respectat după ce i-am bătut”, a mai transmis Hagi.

  • 63 de selecții și 21 de goluri a avut Kevin Keegan la naționala Angliei
  • 9 trofee a cucerit Keegan cu Liverpool, inclusiv Cupa Campionilor Europeni (1976-1977)
Andrei Vochin, după victoria la debut a lui Pancu în Giuleşti: „Golul lui...
Fanatik
Andrei Vochin, după victoria la debut a lui Pancu în Giuleşti: „Golul lui Pașcanu și lecția pe care fotbalul românesc pare că a uitat-o”
Jucătorii Rapidului, cuceriţi de noul antrenor: „Ne ține în priză” / „Uneori cădem...
Fanatik
Jucătorii Rapidului, cuceriţi de noul antrenor: „Ne ține în priză” / „Uneori cădem pe o ureche și nu e bine” 
Zlatan Ibrahimovic, reacție virală după ce Spania a câștigat Cupa Mondială: ”Îți sug...
Fanatik
Zlatan Ibrahimovic, reacție virală după ce Spania a câștigat Cupa Mondială: ”Îți sug sufletul și speranțele”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis...
iamsport.ro
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis că nu mai lucrez pentru nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!