Înaintea lui Maradona și Cruyff! Kevin Keegan era, de fapt, idolul lui Gică Hagi: „Mi-ar fi plăcut să joc la Newcastle”

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Legendarul fotbalist englez Kevin Keegan, dublu Balon de Aur, s-a stins din viață luni, 20 iulie, la vârsta de 75 de ani. Puțină lume știe că britanicul a fost primul idol al lui Gică Hagi (61 de ani) din copilărie, înainte de Johan Cruyff și Diego Armando Maradona.

Regretatul Kevin Keegan a fost idolul lui Gică Hagi

. Fostul internațional a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul la stomac, o afecțiune cu care fusese diagnosticat la începutul anului 2026. Dublu câștigător al Balonului de Aur, în 1978 și 1979, fostul atacant englez era unul dintr idolii lui Gică Hagi. Selecționerul României a povestit că l-a admirat enorm pe fostul star de la Liverpool, Hamburg, Southampton sau Newcastle, înainte

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„Mi-a plăcut foarte mult Kevin Keegan în copilărie. El a fost unul dintre idolii mei, așa că mi-ar fi plăcut să joc sub comanda lui la Newcastle, dar nu s-a întâmplat. Tottenham a venit și ea cu o ofertă foarte bună, dar banii nu au contat atât de mult… Când te sună Cruyff și îți cere să mergi la Barcelona, ​​e greu să spui nu”, a declarat Gică Hagi, într-un interviu pentru

Hagi a fost aproape să îl aibă antrenor pe Keegan la Newcastle

Kevin Keegan și-a început cariera de antrenor în 1992, la Newcastle, acolo unde a stat până în 1997. În acea perioadă, „Regele” a ajuns la Galatasaray, dar recunoaște că și-ar fi dorit să joace în Premier League, de ce nu, chiar sub comanda dublului Balon de Aur. „În 1996, multe zvonuri m-au legat de diverse cluburi din Premier League, dar am optat să mă apropii de România și să semnez cu Galatasaray.

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„Proiectul lor (n.r. – al englezilor) era mare: urmăreau să construiască succesul la nivel continental. Cu siguranță, mi-ar fi plăcut să joc în Anglia. Este o ligă care mi-a plăcut și o urmăream. Încă o urmăresc și acum. Există o cultură fotbalistică fantastică. Am fost mereu iubit și respectat în Anglia și am avut niște performanțe grozave împotriva adversarilor englezi. Cred că nu am pierdut niciodată împotriva lor. Ar fi fost grozav să joc în Premier League, dar probabil că nu a fost menit să fie. Îmi pare rău că nu s-a întâmplat. Cred că fanilor le-ar fi plăcut stilul meu”, a mai spus actualul selecționer al României.

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Hagi l-a eliminat pe Kevin Keegan la Euro 2000

Ultima performanță a României la Campionatul European este calificarea în sferturile de finală, pe care „tricolorii” le-au atins la Euro 2000. Atunci, România a făcut parte din Grupa A, acolo unde a remizat cu Germania (1-1), a pierdut cu Portugalia (0-1) și a câștigat împotriva Angliei (3-2). Succesul împotriva britanicilor a însemnat calificarea „tricolorilor” și eliminarea naționalei Albionului, care, la acea vreme, era condusă de Kevin Keegan, idolul lui Gică Hagi. „Regele” a fost suspendat și nu a evoluat în acel meci împotriva Angliei.

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„E greu de spus cine era cel mai bun jucător al Angliei din acea echipă, pentru că niciunul nu și-a atins potențialul. Anglia a avut mereu echipe senzaționale, iar mie chiar mi-a plăcut de Alan Shearer. Atât la CM 1998, cât și la Euro 2000, Anglia putea câștiga, dar nu și-a atins potențialul. Îmi pare rău, mai ales că unul dintre idolii mei a fost Kevin Keegan. Totuși o victorie contra Angliei este o onoare, iar toată lumea ne-a respectat după ce i-am bătut”, a mai transmis Hagi.