Înaintea meciului decisiv pentru play-off, antrenorul din SuperLiga a răbufnit: „Discuții bolnave. Nu putem să ignorăm matematica”

Final incendiar în sezonul regular din Superligă. Cum comentează un antrenor bătălia pentru locurile care duc în play-off. „Noi jucăm doar pentru noi”.
Alex Bodnariu
26.02.2026 | 14:38
Mai sunt doar două runde de jucat în sezonul regular al Superligii României, iar situația este din ce în ce mai încinsă. Oțelul merge vineri la Cluj pentru meciul cu Universitatea. László Balint, antrenorul moldovenilor, a prefațat partida și a spus câteva cuvinte și despre discuțiile legate de calificarea FCSB-ului în play-off.

Roș-albaștrii și-ar dori ca Oțelul să producă surpriza și să o încurce pe U Cluj. În acest fel, FCSB s-ar apropia de locurile care garantează prezența în play-off. Mai mult, în ultima etapă, șepcile roșii vor juca în deplasare chiar pe stadionul campioanei României, iar partida ar putea fi una decisivă.

Și Oțelul are, cel puțin matematic, încă șanse la un loc în top 6. Moldovenii merg la Cluj cu moralul la maximum și speră să se întoarcă cu o victorie care s-ar putea dovedi extrem de importantă. Totuși, Universitatea arată extraordinar de când Cristiano Bergodi a preluat echipa.

Balint nu vrea să audă de discuții legate de FCSB înainte de meciul cu U Cluj

László Balint a vorbit despre jocul cu Universitatea Cluj. Se așteaptă la un meci extrem de dificil, însă are toată încrederea în jucătorii săi. Mai mult, antrenorul celor de la Oțelul a spus clar că echipa nu va juca pentru FCSB sau pentru vreun alt club, ci doar pentru suporteri.

„Jucăm cu o echipă pe care o cunoaștem. Am jucat acolo meciul de Cupă și am plecat învinși. Eu cred că am avut de învățat din acel meci. Ne-am făcut temele foarte bine și trebuie să ținem cont de forța adversarului. U Cluj este o echipă care nu are un parcurs întâmplător. Aceste rezultate vin cu niște argumente solide în spate. U Cluj are un lot foarte valoros. Vorbim despre un lot care permite un rulaj consistent. Este o echipă cu gabarit, o echipă care joacă foarte bine și primește foarte greu gol.

Am simțit asta și noi, dar și alți adversari pe care i-au avut. Toate aceste lucruri trebuie să ne stimuleze și să ne motiveze. Am încredere în capacitatea de reacție a băieților mei. Mie nu îmi place să spun asta, dar, din păcate, în acest moment, clubul U Cluj este mai puternic decât Oțelul din toate punctele de vedere. Este o realitate. Nu spun asta ca să creez un alibi. Este o realitate confirmată și de clasament.

Noi avem problemele noastre și focusul nostru. Noi jucăm doar pentru noi. Au fost fel și fel de discuții bolnave, toxice. Noi mergem să jucăm pentru noi, pentru punctele care contează enorm. Șansele la play-off sunt pur teoretice. Eu, de regulă, sunt un tip optimist, dar sunt și realist. Nu putem să ignorăm matematica. Ar trebui să fim extrem de iubiți de Dumnezeu ca să intrăm în play-off. Noi muncim pentru noi și pentru suporteri”, a spus Balint la conferința de presă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
