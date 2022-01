Ce înălțime are Roxana Ciuhulescu de la Survivor România 2022. Este cea mai înaltă concurentă

Mulți se întreabă ce înălțime are Roxana Ciuhulescu (43 de ani) de la Survivor România 2022, care se află în topul femeilor cu cele mai lungi picioare din lume.

Fosta prezentatoare TV este chiar mai înaltă decât băieții din echipa sa. Acest lucru reprezintă un avantaj la anumite probe, dar și un obstacol la altele.

Roxana Ciuhulescu a declarat, în ediția de luni seară a emisiunii de la Pro TV, că nu s-a pu8tut odihni în prima noapte petrecută în junglă.

ADVERTISEMENT

Ce înălțime are Roxana Ciuhulescu de la Survivor România 2022

are o înălțime de 1,92 m, fiind cea mai înaltă din echipa ei. Dintre bărbații din echipa roșie, Cătălin Zmărăndescu (1,85 m), CRBL (1,86 m) și Radu Itu (1,90 m) sunt cei mai înalți.

Laura Giurcanu are 1,85 m, Andreea Tonciu 1,75 m, iar Xonia are 1,65 m. Emil Rengle are o înălțime de 1,77 m.

ADVERTISEMENT

Prima noapte în Republica Dominicană . Blondina s-a plâns de faptul că nu a putut să se odihnească din cauza sforăitului coechipierului ei, Cătălin Zmărăndescu.

Atunci când ceilalți concurenți au dat trezirea, Roxana i-a rugat să facă liniște, pentru că nu a dormit deloc. Cătălin Zmărăndescu și CRBL s-au trezit cu intenția de a construi baraca, iar blondina a ripostat, lucru care a dus deja la certuri.

ADVERTISEMENT

“Cred că e foarte multă presiune oricum pentru toată lumea.”, a afirmat Laura Giurcanu după prima zi în junglă.

Cu cine și-a lăsat Roxana Ciuhulescu copiii

are doi copii, Ana (13 ani) și Cezar (4 ani), care rămân în grija lui Silviu, partenerul ei de viață, cât timp ea se află la Survivor România.

ADVERTISEMENT

Și cele două bunici ale copiilor se vor ocupa de ei în această perioadă. De altfel, Roxana spune că nu ar fi plecat dacă nu ar fi avut cu cine să-i lase.

“I-am pregătit pe cei mici, și pe cei mari. Ana, fetița mea, a fost prima care a vrut să plec la Survivor. Cu Cezar, cel mic, deja am lucrat și psihologic, m-a consiliat o psiholoagă cum să îl abordez și cum să îl învăț să se adapteze cu această idee. (…)

ADVERTISEMENT

Ca să spun sincer, dacă nu aveam cu cine să las copiii sau nu aveam siguranță că puii mei sunt în siguranță, fii sigură că nu plecam la Survivor. În perioada în care voi lipsi, Silviu va fi și mamă, și tată pentru copiii noștri.

Însă am și două bunicuțe, una naturală și cealaltă adoptată, ca să zic așa. Una care stă tot timpul cu noi, și maică-mea care vine și ea din când în când.

Plus că amândoi au activitate: unul merge la școală, iar celălalt merge la grădiniță, adică își vor umple bine perioada asta în care eu voi lipsi.”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru