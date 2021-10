Inamici publici pentru fanii lui FC U Craiova 1948. Cine sunt „trădătorii” din derby-ul cu Universitatea Craiova

Duminică, 3 octombrie, de la ora 21:00, FC U Craiova 1948 și Universitatea Craiova se vor înfrunta în premieră pe prima scenă fotbalistică din România. În ciuda rivalității imense dintre fanii celor două echipe, în loturi se regăsesc doar doi fotbaliști care au îmbrăcat de-a lungul timpului ambele tricouri.

Dacă formația lui Adrian Mutu nu are în componență niciun fotbalist care să fi fost vreodată legitimat la clubul patronat de Mihai Rotaru, Laurențiu Reghecampf se poate lăuda că i-a „furat” de la Adrian Mititelu pe Valerică Găman și Mihai Roman.

Valerică Găman și Mihai Roman sunt singurii „trădători” din derby-ul FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova

Cei doi fotbaliști nu doar că au evoluat pentru FC U Craiova 1948, dar s-au și consacrat la echipa lui Mititelu, acolo unde au făcut junioratul. FANATIK. Decizia fostului internațional de a semna cu deținătoarea Cupei României a venit ca o lovitură de măciucă pentru Adrian Mititelu, jr.

„Îi urez multă baftă! Când vorbesc despre Găman, singurul moment care-mi vine în cap e momentul din 2011, când a fugit din cantonament. A dat cu piciorul la tot ce a făcut tatăl meu pentru el.

Îmi aduc aminte multe lucruri. Am participat la multe discuții. Pentru că tata mă lua cu el peste tot! Efectiv peste tot, de când era vicepreședinte! Îmi aduc aminte, în 2008, cum impunea antrenorilor să-l joace pe Găman. Era singura lui dorință: Găman plus 10 jucători. Fiind copil mai greșea, avea 19 ani. Se și vedea imediat, fiind fundaș central.

Veneau antrenorii și-i ziceau tatălui meu: ‘Adi, greșește’. O ținea pe a lui: ‘Găman plus 10 jucători’. L-a făcut fotbalist! Evident, a contat și faptul că era talentat, dar tata a avut acest har de a-l forța”, a declarat fiul lui Adrian Mititelu, conform , după transferul lui Găman la U Craiova.

Nu a fost pentru prima dată când Valerică Găman i-a dezamăgit pe simpatizanții lui FC U Craiova 1948, echipă pentru care a evoluat în perioada 2006-2011. În martie 2011, stoperul pleca din Bănie, liber de contract, pentru a juca la marea rivală a oltenilor, Dinamo.

95 de meciuri, 19 goluri și 4 assist-uri are Găman în CV, în cei cinci ani petrecuți la FC U Craiova 1948

În acest sezon, fundașul de 32 de ani a îmbrăcat de 10 ori tricoul lui U Craiova

Roman II ratează derby-ul din cauza problemelor cardiace

În ultimul an petrecut la FC U, Găman a fost coleg cu Mihai Roman II, ajuns și el între timp la U Craiova. Crescut și el la juniorii clubului familiei Mititelu, atacantul în vârstă de 29 de ani a semnat în 2017 cu echipa lui Mihai Rotaru.

Vârful nu a convins la noua sa experiență în Bănie și a fost împrumutat în ultimii patru ani la ACS Poli Timișoara și FC Botoșani. Cu toate acestea, Roman a reușit să strângă 40 de prezențe și pentru Universitatea Craiova, formație pentru care a izbutit să dea patru goluri și să ofere patru pase decisive.

Mihai Roman nu a mai evoluat într-un meci de Liga 1 din decembrie 2019, atunci când evolua la Botoșani. Atacantul este ținut pe bară din cauza unor probleme cardiace și va vedea cel mai probabil din tribune confruntarea cu echipa care l-a crescut. .

„Sunt fericit că pot să joc fotbal din nou. Totul a decurs bine după intervenția de la Viena și în două săptămâni pot să intru la antrenamente. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot domnului Rotaru, un om de nota 2.000, care m-a susținut în toată această perioadă de pauză și mers la doctori. M-a plătit normal, m-a ajutat cu tot ce s-a putut și îi mulțumesc din suflet.

Oricum eu nu am stat de tot, am făcut mișcare și am fost chiar vicecampion național la padbol, fotbal-tenis. Deci de la prima participare în turul României m-am clasat pe locul doi. Abia aștept acum să revin la treabă și important e că pot să joc fotbal”, a declarat Mihai Roman, conform .