Inamicul numărul 1! S-a aflat ce i-a spus Arda Guler lui Vincic înainte de „roșu” direct. Carvajal, de nerecunoscut pe margine: „E vina ta”. Video

E supărare mare la Madrid după eliminarea Realului din UEFA Champions League. Echipa lui Arbeloa a condus de trei ori în returul de pe Allianz Arena, însă s-a văzut învinsă la final. Arda Güler, cel care a înscris o dublă, a văzut cartonașul roșu după ce l-a jignit pe arbitrul jocului.

Real Madrid nu a fost departe de o revenire de zile mari în dubla cu Bayern Munchen din UEFA Champions League. „Galacticii” s-au regrupat după ce, pe Bernabeu, în tur, pierduseră cu 1-2. Arda Güler a deschis instant scorul în retur, însă bavarezii au revenit.

Echilibrul jocului s-a rupt în minutul 86, atunci când Camavinga, cel introdus în repriza a doua, a văzut al doilea cartonaș galben și, implicit, pe cel roșu, după un fault tactic la mijlocul terenului. Francezul a întârziat repunerea mingii în joc, iar arbitrul Slavko Vincic nu l-a iertat și l-a trimis la vestiare.

Arda Guler, eliminat în Bayern – Real Madrid după ce l-a jignit pe arbitru. Ce i-a spus, de fapt, centralului

și i-au cerut explicații centralului din Slovenia pentru cartonașul roșu acordat. Aceștia au fost de părere că sancțiunea a fost una mult prea dură. După acea eliminare, Bayern a înscris două goluri, ambele pe contraatac.

Cel mai vehement la proteste a fost Arda Güler, cel care a înscris două goluri în poarta bavarezilor. Mijlocașul turc i-a spus lui Slavko Vincic: „Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea!”, iar centralul a scos imediat cartonașul roșu din buzunar. Acum, Güler va rata minimum un joc în viitorul sezon din UEFA Champions League. Centralul nu a scăpat nici de furia lui Carvajal. Fundașul spaniol a luat foc pe banca de rezerve și a început să strige: „E vina ta!”. Totul s-a întâmplat după ce Luis Diaz a marcat golul de 3-3.

