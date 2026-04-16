Sport

Inamicul numărul 1! S-a aflat ce i-a spus Arda Guler lui Vincic înainte de „roșu” direct. Carvajal, de nerecunoscut pe margine: „E vina ta”. Video

Alex Bodnariu
16.04.2026 | 10:15
ULTIMA ORĂ
Arda Guler, eliminat în Bayern - Real Madrid după ce l-a jignit pe arbitru. Ce i-a spus, de fapt, centralului. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

E supărare mare la Madrid după eliminarea Realului din UEFA Champions League. Echipa lui Arbeloa a condus de trei ori în returul de pe Allianz Arena, însă s-a văzut învinsă la final. Arda Güler, cel care a înscris o dublă, a văzut cartonașul roșu după ce l-a jignit pe arbitrul jocului.

Real Madrid nu a fost departe de o revenire de zile mari în dubla cu Bayern Munchen din UEFA Champions League. „Galacticii” s-au regrupat după ce, pe Bernabeu, în tur, pierduseră cu 1-2. Arda Güler a deschis instant scorul în retur, însă bavarezii au revenit.

ADVERTISEMENT

Echipa din capitala Spaniei a condus cu 1-0, 2-1 și 3-2, însă de fiecare dată Bayern a revenit. Echilibrul jocului s-a rupt în minutul 86, atunci când Camavinga, cel introdus în repriza a doua, a văzut al doilea cartonaș galben și, implicit, pe cel roșu, după un fault tactic la mijlocul terenului. Francezul a întârziat repunerea mingii în joc, iar arbitrul Slavko Vincic nu l-a iertat și l-a trimis la vestiare.

Jucătorii de la Real Madrid au fost extrem de nervoși la finalul partidei și i-au cerut explicații centralului din Slovenia pentru cartonașul roșu acordat. Aceștia au fost de părere că sancțiunea a fost una mult prea dură. După acea eliminare, Bayern a înscris două goluri, ambele pe contraatac.

ADVERTISEMENT
Cel mai vehement la proteste a fost Arda Güler, cel care a înscris două goluri în poarta bavarezilor. Mijlocașul turc i-a spus lui Slavko Vincic: „Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea!”, iar centralul a scos imediat cartonașul roșu din buzunar. Acum, Güler va rata minimum un joc în viitorul sezon din UEFA Champions League. Centralul nu a scăpat nici de furia lui Carvajal. Fundașul spaniol a luat foc pe banca de rezerve și a început să strige: „E vina ta!”. Totul s-a întâmplat după ce Luis Diaz a marcat golul de 3-3.

ADVERTISEMENT
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!