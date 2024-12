„Inamicul public” George Bozieru, primul interviu ca angajat al lui Dinamo. E sau nu ofițer acoperit SRI? „Sunt prieten cu generalul Coldea!”

din postura de angajat al lui Dinamo. Omul cu organizarea și care asigură securitatea la meciurile „câinilor” a abordat mai multe subiecte interesante.

George Bozieru, interviu inedit despre implicarea sa la Dinamo: „Am fost inamicul public numărul unu la acest club”

George Bozieru a tras concluziile la finalul unui an de necrezut pentru Dinamo, care se pregătește să iasă și din insolvență. Omul care deține și licență de antrenor a vorbit și despre . Așa cum a spus-o chiar el, va fi primul și singurul interviu din postura de oficial al „câinilor”.

ADVERTISEMENT

George, pe finalul acestui an ai fost „transferat” oficial de Dinamo.

– Este prima oară când vorbesc în postură de oficial al lui Dinamo. Până acum eram un apropiat al clubului sau persoana desemnată să se ocupe de societatea privată a clubului, adică făceam altceva. De pe data de 11 noiembrie am devenit parte integrată a echipei Dinamo. Pentru o perioadă am fost inamicul public numărul unu la acest club. Deci eu știu mai bine , numai că la mine a fost pe criterii de orientare fotbalistică. Dar am trăit-o înaintea lui.

Suporterii lui Dinamo i-au cerut demisia: „Cine sunt eu să mă cert cu galeria?”

Ai avut probleme cu suporterii lui Dinamo?

– Eu nu am intrat niciodată în clinciuri sau în contradictoriu cu suporterii lui Dinamo. Nu pot și nici nu vreau să dau eu răspuns galeriei lui Dinamo. Nu doresc asta. Ei sunt suverani, dau identitate clubului și au ținut clubul ăsta în viață. Cine sunt eu să mă cert cu galeria lui Dinamo? Eu n-am plecat cu scandal de la nicio echipă de fotbal. Și la Dinamo dacă se va stabili că nu mai este nevoie de serviciile mele voi pleca fără niciun fel de problemă.

ADVERTISEMENT

Deci nu ai nicio problemă cu fanii lui Dinamo?

– Nu. Suporterii au întotdeauna dreptate. Ei pot spune orice vor. De-asta sunt suporteri, nu? Dacă au dreptate mi-am cerut întotdeauna scuze, iar când nu am fost de acord cu părerea lor nu mi-am permis să ies în față și să spun asta. Cu toate că nu sunt de acord cu anumite critici care au fost la adresa mea. Unele cred că au fost nefondate total, dar trecem peste, suntem oameni mari și suntem la fotbal aici.

George Bozieru comentează conflictul dintre Daniel Carciug și galeria Rapidului: „Nu trebuia să se erijeze într-un purtător de cuvânt al adevărului”

George, nu ai ascuns niciodată faptul că ești rapidist. Ce părere ai despre ce i s-a întâmplat lui Daniel Carciug?

ADVERTISEMENT

– Nu pot să fiu ipocrit să spun că nu îl cunosc sau că nu știu ce face și cu ce se ocupă la Rapid. Poziția mea e una fermă însă și voi fi foarte tranșant. O să vorbesc despre echipa la care sunt, Dinamo. Nu poate exista fără suporteri. Ei mie mi-au cerut anumite chestiuni și am acceptat fără să pun vreodată la îndoială cele spuse de ei.

Să respect clubul Dinamo și să îmi fac treaba, deși mi-o făcusem și până la momentul respectiv. Nu m-am erijat vreodată în dinamovist și nu am încercat niciodată în vreun fel să subminez identitatea suporterului dinamovist, ceea ce l-aș fi sfătuit și pe Daniel să facă.

ADVERTISEMENT

Crezi că a greșit?

– Nu trebuia să se erijeze el într-un purtător de cuvânt al adevărului sau mai știu eu ce a încercat el să spună sau să facă. Ca și profesionist, pentru Daniel Carciug vorbesc cifrele. Faptul că el a reușit să atragă niște milioane multe în ultimii ani spune multe despre omul de marketing Daniel Carciug. Dar despre asta pot vorbi mai mult oamenii care lucrează cu el direct.

„Cei care lucrează într-un club nu trebuie să fie neapărat simpatizanți ai echipei”

Ce părere ai despre direcția în care merge Dinamo?

– Cred că am văzut cu toții ce atmosferă extraordinară a fost la meciul cu Rapid. Dinamo e pe drumul care duce unde a fost odată acest club. Sunt multe plusuri, lucruri bune și clubul e din ce în ce mai puternic din toate punctele de vedere.

Are Dinamo în sfârșit profesioniști pe toate posturile? Înainte se cereau mai mult dinamoviști…

– Eu spun că da. Nu există o persoană mai importantă decât cealaltă, dar Andrei Nicolescu este vizionarul care ne-a dat încredere tuturor celor care suntem astăzi aici la Dinamo. La fel și acționarii, care ne asigură tuturor angajaților un climat propice pentru dezvoltare. Cei care lucrează într-un club nu trebuie să fie neapărat simpatizanți ai echipei, cu excepția câtorva poziții cheie. E nevoie să fie buni pe pătrățica lor. Directorul comercial de la Real Madrid a venit după ce a făcut carieră la Barcelona. Asta înseamnă că nu poate face performanță și istorie la Real? Nu.

Cu ce se ocupă George Bozieru la Dinamo: „Am înființat departamentul operațional”

Pentru cei care nu știu, cu ce te ocupi tu la Dinamo?

– Eu am înființat departamentul operațional al lui Dinamo, care se ocupă de organizarea tuturor evenimentelor din cadrul clubului. Mențin relația cu autoritățile statului, protejez interesele societății comerciale Dinamo 1948 în orice situație care poate aduce prejudicii și minusuri clubului, mai ales în raport cu autoritățile. George Bozieru oferă și suport pentru toate departamentele clubului. Sunt prezent în toate momentele, la orice fel de acțiune organizată de club.

Care sunt cele mai recente evenimente de care te-ai ocupat?

– , angajați și staff. L-am adus și pe Moș Crăciun la petrecerea de final de an a Centrului de Copii și Juniori al lui Dinamo. Este un eveniment de suflet, special pentru copii și pe care mi l-am asumat în integralitate ca organizare, obținere de fonduri. În proporție de 90% acest eveniment a fost organizat din banii mei. Clubul a oferit cadourile pentru copii, dar locația și consumația au fost din banii mei.

Sunt om de fotbal și îmi place să îi văd fericiți, că se simt bine. Sunt pasionat și de meseria asta de antrenor și îmi place să organizez astfel de evenimente. Copiii sunt viitorul lui Dinamo și tot ce am făcut până acum a fost în interesul lui Dinamo. Nu am făcut nimic în detrimentul clubului. Am obținut chiar diverse bartere pentru servicii medicale în ultimii doi ani la copii și juniori în valoare de peste 100.000 de euro.

Andrei Nicolescu l-a adus la Dinamo: „Prima persoană care s-a arătat interesată de viziunea mea”. Relația cu generalul Coldea

Cine te-a adus la Dinamo?

– Imediat după plecarea mea de la Rapid mi-am manifestat dorința de a lucra la un proiect serios. Prima persoană care s-a arătat interesată de viziunea mea a fost Andrei Nicolescu. Un om pe care eu îl consider un profesionist din toate punctele de vedere și care a reușit să scoată Dinamo cel puțin dintr-o situație dificilă.

Imaginați-vă cum era Dinamo anul trecut și cum trăiam cu toții Sărbătorile. Cu toții parcă prevedeau stingerea luminii. Foarte puțini mai credeau, iar Andrei Nicolescu a fost unul dintre ei. A spus public că indiferent ce se va întâmpla Dinamo nu va muri. Așa că noi credem în ceea ce putem face și știm ce avem de făcut în continuare.

Au apărut mai mult informații controversate despre tine în spațiul public. Ai fost sau ești ofițer sub acoperire al SRI?

– Chiar aș vrea să lămuresc acest subiect. Am văzut mai multe articole în care sunt acuzat de asta. Nu pot nega prietenia dintre familia mea și cea a generalului Coldea și nici cariera tatălui meu, care a primit multiple distincții. El a lucrat în altă structură de intelligence, nu la SRI. A lucrat în SIPA (Serviciul Independent și Protecție Anticorupție), fostul Serviciu de Informații al Ministerului Justiției. Despre ceea ce a făcut domnul Coldea vor vorbi instanțele abilitate, nu pot să o fac eu.

Ca să închid acest subiect odată pentru totdeauna, tot ceea ce am făcut și am studiat este public și poate fi verificat. Nu e nimic secret sau clasificat legat de mine. Nu sunt ofițer sub acoperire al SRI și unde am lucrat până la Dinamo este public. Nu vreau să mai aud tot felul de chestiuni obscure și teorii ale conspirației. Nu cred că există vreun om în fotbalul românesc care să fie ofițer sub acoperire al SRI.

Lămurește un alt subiect care a pus pe jar suporterii lui Dinamo: „Eu nu m-am pus niciodată împotriva suporterilor”

Ai ars sau nu steagul lui Dinamo?

– N-am făcut în viața mea așa ceva. Au circulat online niște capturi cu un cont de Facebook George Daniel în care era ars un steag al lui Dinamo. Nu este absolut nimic adevărat. Era o altă persoană din Dâmbovița care nu avea nicio legătură cu mine.

Eu nu m-am pus niciodată împotriva suporterilor lui Dinamo, ba chiar am încercat să le protejez interesele. Chiar vreau să trag un semnal de alarmă pentru toți angajații de la cluburile din România. Să nu uite unde sunt și să respecte suporterii.