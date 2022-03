Încă 2 zile până la Premiile Oscar 2022. Invitații vor gusta din 40 de feluri de mâncare

Noi informații apar despre Premiile Oscar 2022. Și în acest an va fi organizat un eveniment ca la carte, demn de starurile de la Hollywood. Nu vor lipsi preparatele culinare alese.

Preparate culinare alese la Premiile Oscar 2022

La , luni, 28 martie 2022, celebritățile se vor putea delecta cu preparate culinare aparte. Vor avea de ales din 40 de feluri de mâncare.

După acordarea premiilor, va urma o petrecere precum în povești, unde se va organiza masa festivă, care va conține specialități precum: plăcintă de homar, caviar, macaroane cu brânză, pui prăjit, Vita Wagyu, notează

La desert vor fi servite macarons, panaa cotta, ecleruri cu ciocolată, făcute de bucătari renumiți de la Hollywood. În ceea ce privește băuturile, se va servi Chardonnay, un vin făcut în faimoasa podgorie a lui Francis Ford Coppola.

Când vor avea loc, mai exact, Premiile Oscar 2022. Cine ar putea fi câștigătorii

Premiile Oscar 2022 se vor putea urmări luni dimineață, la ora 3:00 a României, pe platforma VOYO. La nivel internațional, se vor transmite pe postul ABC, în peste 200 de țări.

Evenimentul grandios se va desfășura la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, California. Printre actorii renumiți care vor urca pe scenă sunt Leonardo Di Caprio sau Jennifer Lawrence. Iar printre filmele nominalizate la Premiile Oscar 2022 sunt: “Don’t Look Up”, ”Drive My Car”, ”Dune”, ”Licorice Pizza, ”Nightmare Alley”, “West Side Story”, ”The Power of Dog”.

Concret, cel mai bun actor, cea mai bună actriță, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu (original sau adaptat) și cel mai bun film. Potrivit , la categoria ”cel mai bun actor”, ar fi favorit Will Smith, într-un procent de 80%. Asta datorită rolului său din ”Regele Richard”.

La categoria ”cea mai bună actriță”, favorită ar fi până acum Jessica Chastain. Ea are aproximativ 60% șanse de a câștiga pentru rolul e din ”Ochii lui Tammy Faye”. Este urmată de Nicole Kidman cu o șansă de 20% de a câștiga pentru rolul din ”Being the Ricardos” și de Olivia Colman pentru rolul din ”The Lost Daughters”.

La categoria ”cel mai bun regizor”, Jane Campion ar avea 90% șanse să obțină trofeul pentru ”The Power of the Dog”. El ar fi urmat de Steven Spielberg pentru pelicula ”West Side Story” sau Kenneth Branagh pentru producția ”Belfast”.