Încă doi cântăreți de muzică populară diagnosticați cu coronavirus, după Maria Ghinea și Nicu Paleru

Încă doi cântăreți de muzică populară au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, după ce au participat la mai multe evenimente unde respectarea măsurilor de siguranță a fost una precară.

Ieri am aflat cu toții că zeci de artiști ai folclorului românesc s-ar fi infectat în urma filmării unor emisiuni speciale, cel mai probabil dedicate sărbătorilor de iarnă, iar printre numele făcute publice se numără Maria Ghinea și Nicu Paleru.

Astăzi, alți doi cunoscuți muzicieni au apărut pe lista celor infectați, iar unul dintre ei, Marian Haiducu, spune că nu e foarte sigur că ar fi luat virusul de la evenimentele televizate, dând vina și pe sala de fitness unde mergea destul de des.

Marian Haiducu și Steliana Sima, infectați cu noul coronavirus

Steliana Sima și Marian Haiducu sunt cei doi cântăreți despre care s-a aflat astăzi că ar avea coronavirus, potrivit dezvăluirilor publicate de starpopular.ro.

Steliana Sima nu a făcut până acum nicio declarație despre starea ei de sănătate și nici nu a confirmat în mod public informația pe care site-ul mai sus amintit o dă drept certă.

Despre celălalt artist, Marian Haiducu, noutățile sunt clare, căci el a vorbit despre cum se simte și ce fel de tratament urmează pentru a se recupera.

„Am avut stări nasoale”

„Încep să-mi revin, am avut și stări nasoale: m-au durut foarte tare picioarele, niște dureri ciudate pe care nu le-am avut niciodată, și stări subfebrile. Am fost foarte mult pe la sala de antrenament, unde nu stai cu mască. Am fost și la emisiuni pentru sărbători, dar n-aș putea să spun că am luat dintr-un loc anume, am auzit că au fost foarte mulți infectați cu covid.

Cum am simțit, eu am început să iau paracetamol, durerile de picioare mă lăsau doar după ce luam paracetamol. După ce am văzut testul pozitiv, m-am izolat în casă și am mai luat vitamine, fără azitrox”, a mărturisit Haiducu pentru Star Popular.