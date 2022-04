Încă doi copii din România, suspecți de hepatita “misterioasă”. În primul caz, cel al fetiţei de 5 ani, medicii suspectează o altă boală

Încă doi copii din țară sunt bănuiți că au hepatită ”misterioasă”. În primul caz, fetița de 5 ani, are loc o schimbare de situație: medicii iau acum în calcul o altă boală: Wilson.

Potrivit , secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Adriana Pistol, a anunțat celelalte două Tot Adriana Pistol a mai subliniat că această afecțiune nu este una nouă și că a mai fost depistată și în trecut.

Ceea ce este nou, de această dată, este că sunt mai multe raportări, aflate Până atunci, specialiștii în sănătate recomandă celor mici să poarte masca de protecție în spațiile aglomerate, mai ales în unitățile spitalicești și să se spele cât mai des pe mâini.

Care este acum starea fetiței de 5 ani. Are nevoie de transplant de ficat

Referitor la copila de 5 ani, prof. Dr. Vlad Braşoveanu a explicat pentru că boala Wilson de care este în prezent suspectă se caracterizează printr-un deficit enzimal la nivelul ficatului. Astfel, la nivelul sistemului nervos se poate produce cuprul , ceea ce poate duce la invaliditate sau, mai grav, la deces.

Fetița se află internată la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală și nu este, așadar, într-o stare bună. Are nevoie urgentă de transplant de ficat. Mama sa a fost chemată pentru a fi investigată ca posibil donator.

S-a aflat și că cea mică a suferit de Covid-19, iar la testele pentru adenovirus a ieșit negativ.

”Mama este tânără, are 26 de ani, probabil că cea mai bună compatibilitate este cu mama, sigur în eventualitatea în care nu apare un donator cadaveric tânăr de la care s-ar putea împărţi ficatul şi să folosim lobul stâng pentru fetiţă, dacă apare un 0 sau un A2, un donator cadaveric tânăr, sub 40 de ani, atunci ne punem problema unui split in vivo sau ex vivo, vom vedea, dacă nu, atunci singura soluţie este transplantul de la donator viu, de la mamă, se va face o tomografie computerizată ca să vedem variantele anatomice, aspectul ficatului şi, în principiu, având în vedere că este un copil de 5 ani i-ar ajunge lobul stâng.

Se fac şi alte analize mai amănunţite, grupul sangvin, probe de coagulare, alte analize specifice care se fac în transplantul hepatic, de la donator viu sau de la donator cadaveric şi de asemenea este foarte important evaluarea fetiţei, se pare că este o boală Wilson şi atunci trebuie să facem toate consulturile, neurologic, de anestezie şi terapie intensivă, şi să stabilim concret ziua intervenţiei chirurgicale, în mod normal transplantul hepatic de la donator viu este o operaţie programată şi trebuie să alegem ziua în funcţie de investigaţiile care s-au făcut şi care mai sunt de făcut, dacă apare un donator cadaveric, este posibil oricând, deci o împărţire a ficatului cu folosirea lobului stâng pentru fetiţă atunci operaţia va fi de urgenţă.

Am vorbit cu medicul care se ocupă de fetiţă la Grigore Alexandrescu , se pare că este o boală Wilson dar nu vă pot spune 100% pentru că cred că la un moment dat s-a vehiculat şi ideea că poate fi o hepatită de cauză neprecizată, acum se face vâlvă cu această hepatită”, a explicat medicul pentru sursa menționată.

De asemenea, situația minorei de 5 ani este una deosebită, mai precizează dr. Vlad Brașoveanu, având în vedere vârsta. Transplanturile de ficat în astfel de cazuri au fost foarte rare, până în prezent.

”Este un caz deosebit având în vedere vârsta fetiţei, transplantul pediatric îl practicăm în România dar nu foarte des comparativ cu transplantul hepatic la adulţi, la ora actuală am făcut 25 de transplanturi hepatice de la donator cadaveric sau viu, în mod normal transplant pediatric se face în 1, 2, 3 cazuri pe an, foarte puţine, este particular din acest punct de vedere şi este copil, un transplant deosebit, ultimul transplant hepatic a fost realizat de la donator viu în Moldova, în Basarabia, acum câţiva ani cu evoluţie bună, tot pediatric, copilul avea în jur de 5 ani , un băieţel şi a donat mama lobul stâng şi evoluţia este bună, este la doi ani de la transplant”, a mai detaliat prof. Vlad Braşoveanu.