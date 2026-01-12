Sport

Încă doi fotbaliști pe lista neagră a unui club din SuperLiga României. Au mers în cantonament degeaba

Clubul a decis să reducă substanțial cheltuielile și a pornit o campanie îndrăzneață de remaniere a lotului, fiind extrem de activ pe piața disponibilizărilor
Catalin Oprea
12.01.2026 | 08:45
Inca doi fotbalisti pe lista neagra a unui club din SuperLiga Romaniei Au mers in cantonament degeaba
EXCLUSIV FANATIK
Doukansy (primul din stanga) e in dizgrația lui Neagoe FOTO sportpictures
Petrolul traversează o fază importantă de remaniere a lotului. Ploieștenii au renunțat la serie întreagă de fotbaliști în această iarnă, iar lista neagră a antrenorului Eugen Neagoe nu este încă încheiată.

Neagoe nu-i mai vrea pe Doukansy și Doumtsios

Antrenorul echipei de pe locul 13 din SuperLiga României, loc de baraj, a renunțat în această iarnă la Valentin Țicu, Lucian Dumitriu, Iustin Răducan – disponibilizați, dar și la Cătălin Tolea, Denis Radu și Jeroeme Onguene – primul împrumutat la FC Voluntari, iar ultimii doi la Eyupspor.

În dizgrația antrenorului de 58 de ani se mai află doi fotbaliști, care au fost în cantonamentul din Antalya. Francezul Brahima Doukansy și grecul Kostas Doumtsios nu au jucat nicio secundă în cele trei meciuri de pregătire, semn că tehnicianul nu se va baza pe ei în retur.

De altfel, clubul ploieștean caută să se despartă și de ei, încercând să găsească o soluție de reziliere a angajamentelor fără despăgubiri. Ambii au avut varianta de a merge la FC Voluntari, sub formă de împrumut, dar au refuzat-o.

Fotbaliștii nu au confirmat în campionat

Mijlocașul Doukansy (26 ani) a jucat 14 meciuri în campionat și trei în Cupa României, unde a marcat un gol. El a sosit în vară de la Nîmes, echipă care a retrogradat în liga a patra franceză. Doukansy a jucat un sezon, la juniorii lui Olympique Marseille.

Grecul Doumtsios (28 ani) este atacant și a jucat 17 meciuri în campionat, unde a marcat un gol, și două în Cupa României. Deși a început ca titular, el a fost de cele mai multe ori rezervă. A sosit la Petrolul de la Den Bosch, din liga a doua olandeză.

Diogo Rodrigues, singura achiziție certă

Ploieștenii termină mâine cantonamentul din Antalya, unde au susținut trei meciuri: 1-1 cu Gaziantepspor, 2-1 cu Fatih și 0-3 cu Katowice. Singura achiziție certă, confirmată oficial, este venirea lui Diogo Rodrigues, de la Zimbru Chișinău, fost și la UTA.

Primul meci oficial din nou sezon va fi luni, 19 ianuarie, pe teren propriu, cu liderul Universitata Craiova. Până atunci, lotului echipei se va alătura și Yohan Roche, fotbalistul din naționala Beninului, care a fost plecat la Cupa Africii. Acesta a ratat tot cantonamentul de iarnă și se va alătura lotului la Ploiești.

Eugen Neagoe a mărturisit că așteaptă în continuare întăriri. Atacantul dorit de el, Daniel Popa, ex-FCSB, a fost ofertat de conducere dar ar prefera să-și continue activitatea în străinătate și doar dacă nu găsește o variantă de transfer acolo va lua în calcul oportunitățile din SuperLiga României.

