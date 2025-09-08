Încă doi jucători, OUT de la CFR Cluj! Unul merge la Hermannstadt, celălalt pleacă în Grecia. Exclusiv

CFR Cluj a fost eliminată din cupele europene, iar mai mulți jucători au fost găsiți drept vinovați pentru eșecul din startul acestui sezon. Nici în campionat situația nu stă prea bine, „feroviarii” ocupând doar treapta a 14-a, și astfel că mai fotbaliști au fost puși pe lista de transferuri.

Încă doi jucători, OUT de la CFR Cluj

Postolachi, Omeruo, Islami, Bosec, Micai și Dumbrăvanu s-au aflat inițial pe lista jucătorilor de care formația din Gruia vrea să se despartă.

Ei bine, Dumbrăvanu a fost împrumutat la FC Voluntari, iar contractul lui Bosec a fost reziliat. Restul de patru sunt în continuare legitimați la CFR Cluj, însă urmează să plece în această fereastră de mercato.

Site-ul nostru a aflat că Neluțu Varga vrea să scape de alți doi fotbaliști după rezultatele înregistrate în acest start de sezon. E vorba de Marko Gjorgjievski și de Béni Nkololo. Interesant este că fotbalistul din Macedonia de Nord a ajuns în această vară în Gruia, iar clubul vrea deja o despărțire.

Neluțu Varga a cerut, fotbaliștii au plecat

Cum dorința lui Neluțu Varga este literă de lege la formația din Gruia, oficialii clubului au găsit imediat oferte pentru ca Marko Gjorgjievski și Beni Nkololo să o părăsească pe CFR Cluj în timpul rămas din mercato.

FANATIK a aflat că Marko Gjorgjievski, atacant cu 11 prezențe și 0 reușite pentru CFR Cluj, va ajunge la FC Hermannstadt, pe când Beni Nkololo s-a înțeles deja cu Panetolikos, locul 6 din campionatul Greciei.

Pentru a întări și mai mult echipa, Neluțu Varga

11 partide și 0 reușite are Marko Gjorgjievski în tricoul lui CFR Cluj

1 milion de euro este cota de piață a lui Beni Nkololo