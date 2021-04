Încă doi miniștri USR PLUS, pe lista remanierii. Ce li se reproșează acestora

După Vlad Voiculescu, demis săptămâna trecută de la Ministerul Sănătății, încă doi miniștri USR PLUS ar putea fi remaniați în viitorul apropiat de către premierul Florin Cîțu.

Potrivit celor de la Realitatea Plus, pe lista neagră a Executivului sunt Stelian Ion și Cătălin Drulă, doi membrii guvernamentali care au iscat uriașe controverse în ultima perioadă.

Ministrul Justiției și ministrul Transporturilor s-au remarcat recent printr-o serie de acțiuni deloc pe placul premierului și a colegilor de la PNL.

Doi noi miniștri USR PLUS, pe lista remanierii guvernamentale

Sursa citată notează că cei doi miniștri ai USR PLUS, Cătălin Drulă, de la Transporturi și Stelian Ion, de la Justiției, ar urma să fie remaniați. Dacă primului i s-ar reproșa atacurile la adresa premierului Florin Cîțu, cel din urmă a fost criticat deschis după activitatea sa la conducerea ministerului.

La câteva zile după ce Vlad Voiculescu a fost schimbat din funcție de către Florin Cîțu, din partea ministrului de la Transporturi a venit un atac violent în direcția premierului.

Cătălin Drulă, care ocupă și funcția de vicepreședinte USR PLUS, l-a criticat dur pe premierul Cîțu, după demiterea ministrului Voiculescu. Acesta spunea despre premier că este ”un zombie politic” și că nu mai are încrederea USR PLUS, într-un interviu pentru G4Media.

”Acest comportament în care răstorni masa pentru că te simți sfidat, în care întotdeauna arunci responsabilitatea pe ceilalți – deși USR PLUS a fost un partener extraordinar de loial al premierului, poate mai loial decât propriul partid – este un comportament de anti-lider, este o dezamăgire, o spun direct. Acesta este gestul ultim prin care se formalizează o retragere de încredere.

Dar eu sper – și știu – că există înțelepciune, sunt oameni politici maturi, cu capul pe umeri și în PNL, care își dau seama că guvernarea nu stă într-un singur om și că atunci când arunci în aer totul cu un gest de imaturitate – eu am cinci ani de experiență politică, nu am 20 sau 30, suficient să-mi dau seama că ești un zombie politic în acel moment”, a spus Drulă.

Stelian Ion, pus la zid după schimbarea legilor justiției

În ceea ce-l privește pe Stelian Ion, acestuia i se reproșează faptul că nu s-ar fi consultat cu PNL înainte de a opera modificări la legile Justiției. Chiar liderul PNL Ludovic Orban l-a criticat pe Stelian Ion pentru că nu și-a informat colegii de coaliție.

La începutul lunii aprilie, Ludovic Orban l-a pus la zid pe pe ministrul USR PLUS al Justiției, Stelian Ion, pentru că a pus în dezbatere publică pachetul Legilor justiției, fără ca acestea să fie discutate înainte în coaliția de guvernare.

”Obiectivul fundamental al PNL este de a asigura independența justiției, de a asigura un cadru legislativ la nivel european. Proiectele de modificare a legilor justiției trebuie să facă obiectul unor mari consultări publice.

Proiectul trimis de Ministerul Justiției este al Ministerului Justiției, nu a fost dezbătut în coaliție. Va fi supus dezbaterii în coaliție, în societate, va fi analizat de organizațiile din domeniu”, a acuzat liderul PNL.