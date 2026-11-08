Sport

Încă doi „tricolori” ratează meciurile cu Polonia și Bosnia! Gică Hagi, convocare de ultim moment

Cristian Măciucă
08.11.2026 | 17:34
Inca doi tricolori rateaza meciurile cu Polonia si Bosnia Gica Hagi convocare de ultim moment
breaking news
Încă doi „tricolori” ratează meciurile cu Polonia și Bosnia! Gică Hagi, convocare de ultim moment. FOTO: sportpictures.eu
Gică Hagi primește două lovituri înaintea meciurilor echipei naționale din noiembrie. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au devenit indisponibili din cauza unor probleme musculare și au fost scoși din lot
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Gică Hagi se confruntă cu probleme importante de lot înaintea meciurilor pe care echipa națională a României le va disputa în luna noiembrie. Selecționerul a primit două vești proaste. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă s-au accidentat și nu vor mai veni la acțiunea pentru meciurile cu Polonia și Bosnia & Herțegovina.

Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă, OUT de la echipa națională

Gică Hagi a convocat 26 de jucători pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia & Herțegovina. Din păcate, „Regele” nu se poate baza la această acțiune pe Ionuț Radu, portarul titular de la Celta Vigo. Au apărut însă și alte probleme medicale, iar Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu au fost lăsați acasă.

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„Convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile din această lună, Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu acuză probleme musculare și nu pot fi recuperați în timp util. Astfel, cei doi nu vor participa la această acțiune.

Nicolae Stanciu a acuzat probleme la gamba stângă în săptămâna premergătoare meciului de astăzi, neputându-se antrena la capacitate maximă, iar pe parcursul meciului acestea s-au acutizat și a fost înlocuit pe final. În ceea ce îl privește pe Mihăilă, acesta are o leziune musculară la gamba dreaptă, suferită la antrenamentul de ieri, motiv pentru care nu s-a aflat în lotul lui Rizespor pentru meciul de azi”, a transmis FRF, prin intermediul paginii de Facebook „Echipa națională”.

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Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Rareș Ilie

În urma accidentărilor pe care le-au suferit Valentin Mihăilă și Nicușor Stanciu, Gică Hagi a decis să selecționeze un singur jucător. Este vorba despre Rareș Ilie (23 de ani). Supranumit „Micul fenomen”, fostul rapidist nu a apucat să debuteze deocamdată pentru prima reprezentativă. În acest sezon de Serie B, Ilie a jucat 11 meciuri pentru Mantova. A înscris 1 gol și a oferit 2 assist-uri.

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„Ca urmare a indisponibilităților de ultimă oră, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru această acțiune pe Rareș Ilie de la Mantova”, a mai scris FRF, pe Facebook.

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Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia & Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

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ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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