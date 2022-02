Încă două cazuri de COVID-19 la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: „A simţit o durere în gât şi a făcut un test!”

FCSB nu îl va avea pe bancă pe antrenorul Toni Petrea, la meciul cu FC U Craiova, deoarece s-a infectat cu noul coronavirus. Locul acestuia va fi suplinit de secundul Mihai Pintilii.

Încă două cazuri de COVID-19 la FCSB

că, pe lângă Toni Petrea, alți doi jucători ai FCSB-ului au contractat COVID-19, însă aceștia ar urma să iasă din izolare duminică sau luni.

„Avem şi noi probleme. Nu joacă Tănase (n.r. e suspendat), iar Toni Petrea nu e pe bancă. Bine că n-a plecat Pintilii la naţională.

Avem două cazuri, doi jucători, de luni. Dacă CFR spune că nu are niciunul, eu de ce aş spune numele lor? Avem doi jucători cu COVID. Mâine (n.r. azi) ies. Sau chiar luni.

Toni ratează şi intermediara, dar e ok. Are ceva simptome, dar nu cine știe ce. A simţit o durere în gât şi a făcut un test. S-a testat şi el cu noi luni şi a ieșit pozitiv. Acum, problema e că am stat și noi cu el”, a declarat Mihai Stoica, la .

Mihai Pintilii, încrezător înainte de FCSB – FC U Craiova

înaintea partidei cu FC U Craiova. Acesta susține că speră ca FCSB să se impună cu scorul de 1-0.

„Suntem pe drumul cel bun și mâine avem un meci important. Luăm fiecare meci în parte și vom vedea cu câte puncte vom intra în play-off.

În play-off, se va decide totul. Important e ca la ora jocului băieții să fie montați. Ok, învățăm din greșeli. De cinci ani tot învățăm. Eu sper ca, în timp, tinerii jucători să capete experiență.

Sincer, mâine (n.r. azi) îmi doresc 1-0 și nimic mai mult. Trebuie să așteptăm ca CFR-ul să se împiedice”, a declarat Mihai Pintilii, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC U Craiova.

Meciul dintre FCSB și FC U Craiova va avea loc astăzi, 6 februarie, la ora 19:55, pe stadionul „Arena Națională”.

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 51 de puncte obținute după 23 de meciuri jucate.